CMF multa a Gabriel Urenda por casi US$ 250 mil por entrega de información falsa al mercado

En el marco del escándalo que envuelve a su holding, Intervalores, la entidad regulatoria también sancionó a la compañía misma y quien fuera su gerente comercial, Sebastián González.

Gabriel Urenda sigue al centro del huracán. El empresario está envuelto en el escándalo que involucra a su holding Intervalores, por una investigación por presunta estafa que lo tiene formalizado y con prisión preventiva actualmente.

Es en este contexto que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció hoy la decisión de sancionar a Urenda, y su empresa, Intervalores Corredores de Bolsa, y a quien fue su mano derecha en la compañía, Sebastián González, por infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

Específicamente, el regulador señala que tanto la intermediaria como sus ex ejecutivos entregaron información falsa al mercado y a la Comisión al falsificar datos de patrimonio, liquidez y endeudamiento con respecto a la compañía.

"Los antecedentes falsos proporcionados a la Comisión y al público en general, consistieron en índices financieros que no reflejaban adecuadamente la situación financiera de la Corredora", señaló la CMF en un comunicado.

La intermediaria en particular también incumplió con la ley al operar sin tener el patrimonio requerido para operar en el mercado local, al igual que las condiciones mínimas de endeudamiento, cobertura patrimonial y liquidez.

La multa de Urenda quedó fijada en UF 6.000, equivalente a US$ 247.227 al dólar y la UF de hoy, mientras que la de González llegó a UF 4.000 (US$ 164.818) y la de la corredora Intervalores ascendió a UF 8.000 (US$ 329.635).

La entrega de información falsa al mercado es una de las aristas por las que Intervalores, Urenda y González están siendo investigados.

Además de este cargo, la investigación de Fiscalía en contra de ambos ex ejecutivos incluye la supuesta estafa de más de 80 persona que le entregaron a Intervalores mandatos de inversión que, supuestamente, no se habrían realizado, y un mandato de remesas de la exportadora Panor, que tampoco se habrían realizado.