Deuda global rompe nuevo récord en US$ 253 billones

Mercados en Acción

Cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés) muestran que la deuda internacional llegó a 322% del PIB global, incluyendo endeudamiento de gobiernos, empresas financieras, corporativos no financieros y hogares. Con esto, alcanzó su nivel récord histórico en US$ 253 billones (millones de millones) tras elevarse en US$ 9 billones entre enero y septiembre de 2019. Los segmentos de mayor crecimiento fueron gobiernos, que sumaron US$ 3,5 billones en ese período y firmas no financieras con un alza de US$ 3 billones.