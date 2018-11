Falabella retoma cetro de la empresa chilena más valiosa, pero Copec la sigue de cerca

Mercados en Acción

Aunque la firma de retail se consolidó con la mayor capitalización, la brecha entre ambas compañías es de menos de US$ 200 millones.

Falabella volvió a consolidarse como la empresa más valiosa de Chile. Desde el 18 de octubre, la compañía minorista –ligada a las familias Solari, Del Río y Cúneo- se ubica como la con el mayor valor en la Bolsa de Santiago. En la jornada de ayer, la firma cerró con una capitalización bursátil de US$ 18.749 millones.

No obstante, Copec sigue de cerca, con un valor en bolsa de US$ 18.558 millones.

El pasado 30 de agosto, Copec rompió con la hegemonía que hasta ese día, y por 10 años, tuvo Falabella como la empresa más valiosa en Chile. Aquella jornada, la empresa ligada al grupo Angelini alcanzó un valor de US$ 20.637 millones, frente a los US$ 20.374 millones de Falabella.

El 21 de septiembre, el grupo de retail retomó el liderazgo, pero en las siguientes jornadas las empresas se fueron turnando el primer lugar, hasta que a mediados de octubre, Falabella logró afianzarse como la más valiosa del mercado nacional por sobre Copec, aunque el cetro está disputado, considerando que la brecha entre ambas compañías es de menos de US$ 200 millones.

Una situación similar se vivió hace ocho años. A fines de 2010, Falabella rompió con la hegemonía de once años de Copec y se transformó en la empresa más valiosa del país, con un patrimonio bursátil de US$ 26.465 millones frente a los US$ 25.732 millones de la firma de los Angelini, tomando en cuenta el dólar de la época.

No obstante, este año, la acción de Falabella ha sido muy castigada. Los papeles acumulan en lo que va de 2018 una rentabilidad negativa de 13,7%, lo que se atribuye a la fuerte competencia a nivel regional y a la baja de ciertos mercados en los que la firma tiene presencia, como Argentina. Pese a esto, la compañía logró concretar un aumento de capital en el que recaudó US$ 550 millones, con una demanda que llegó a 5,5 veces la oferta de la colocación.

La empresa está embarcada en un potente plan de crecimiento, que tiene dentro de sus principales ejes el canal internet, estrategia que busca hacerle frente a la inminente llegada de grandes jugadores mundiales, como Amazon.

“Nuestra vocación hoy es ser un grupo orientado a Latinoamérica, creemos que todavía tenemos mucho espacio de crecimiento en la región”, dijo Gaston Bottazzini, gerente general de Falabella, en una extensa entrevista publicada ayer por Diario Financiero.

Copec también ha desplegado un potente plan de crecimiento, lo que ha incluido millonarias compras en EEUU, como una red de estaciones de servicio. Junto a esto, el grupo se ha visto beneficiado con el alza que ha experimentado la celulosa.

Copec acumuló una ganancia de US$ 615,2 millones en el primer semestre, muy por encima de los US$ 222,7 millones que anotó en el mismo lapso de 2017, lo que se debió principalmente al sector forestal.