Principales bonos soberanos mantienen sus rendimientos altos ante inminente alza de tasas

Mercados en Acción

El mercado apuesta por una seguidilla de subidas, situación que haría bajar el valor nominal de este tipo de activos de renta fija.

Las mejores perspectivas económicas y mayor inflación han hecho que el mundo financiero augure un alza de tasas de interés que daría la vuelta al mundo, que perjudicaría a las inversiones en renta fija, las cuales, al subir sus tasas de interés, pierden valor.

Y pese a que todavía ningún banco central ha tomado decisión al respecto, el mercado ya comenzó a manifestarse y los bonos soberanos han sido el principal síntoma.

Ayer, EEUU inundó el mercado con bonos por un total de US$ 179.000 millones a uno, tres y seis meses, y a dos años. Dichos activos presentaron tasas que no se registraban desde 2008.

Desde inicios de febrero que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años llegaron a niveles que no se veían desde enero de 2014, manteniéndose hasta la fecha en torno a los 2,88 puntos porcentuales.

El resto de las economías desarrolladas no se ha quedado atrás, con los homólogos alemanes con tasas en 0,73%, cifra que no anotaba desde 2015. En Reino Unido y Japón los números vuelven a valores no registrados desde principios de 2016, llegando a alcanzar 1,58% y 0,06%, respectivamente.

El puntapié inicial en el alza de tipos lo daría EEUU, seguido de Europa y Japón, para finalmente impactar a los mercados emergentes.

“El alza de tasas de EEUU hace menos atractivos los títulos de deuda de otras regiones, ajustando a la baja los precios de los títulos, y llevando las tasas al alza”, explica el gerente de estrategia de Tanner Investments, Joaquín Aguirre.

Sin embargo, no se deben abandonar del todo las inversiones en renta fija, ya que ciertos tipos, como los bonos soberanos high yield, aún podrían devengar utilidades interesantes.

“Si se va a invertir en deuda, recomendamos high yield (de mayor riesgo), por el mayor spread que presenta y el mayor cupón, lo que permite enfrentar mejor el embate de las alzas de tasas”, argumenta Aguirre.