Resultados de Entel no repuntan y la acción sufre en la bolsa

Mercados en Acción

Entre las acciones que han tenido peor desempeño este año está Entel, que ha perdido más de un cuarto de su valor en lo que va de 2018. ¿Por qué tanto? Los resultados no acompañan. Según comentan operadores de la bolsa, la compañía no ha logrado encantar a los inversionistas con sus números, y éstos están cada vez más nerviosos con un sector crecientemente competitivo. Además, la operación en Perú de la firma no han dado los resultados que se esperaban, sumando dudas.