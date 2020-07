A prepararse: AFP comenzarán a recibir el jueves solicitudes para retirar el 10% de los fondos

Pensiones

Asociación gremial señaló que habilitarán sitios web especiales que resistan un alto flujo para realizar los trámites una vez publicada la ley.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continúan preparándose para la pronta publicación de la ley que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos acumulados en las cuentas individuales, iniciativa aprobada la semana pasada por el Congreso y que mañana ingresará a Contraloría para toma de razón. Luego de ese trámite, se espera que esté publicada en el Diario Oficial a mediados de la semana, dando inicio al proceso formal.

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, confirmó lo adelantado por el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, a Pulso, de que el jueves las gestoras comenzarán a recibir las solicitudes para retirar los fondos previsionales.

"Desde las administradoras estamos avanzando en todo lo que significa tener las plataformas digitales listas para recibir las solicitudes desde el jueves como ha informado la autoridad, pero esto requiere del esfuerzo de todos los actores involucrados y es posible que tengamos algunas dificultades debido a la cantidad de personas que de manera simultánea ingresarán sus solicitudes", aseguró el ejecutivo.

Más temprano, Larraín explicó en Mesa Central de Canal 13 cómo las gestoras implementarán el proceso, recalcando que en una primera etapa la cuota inicial será íntegramente digital y la segunda etapa será un mix entre canales remotos y entrega presencial de los recursos. Esto último respetando todas las medidas sanitarias.

"Las Administradoras de Fondos de Pensiones estamos con toda la energía para que este proceso sea simple y ágil para todos los afiliados y afiliadas al sistema de pensiones que necesitan retirar el 10%. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en esta tarea, que como decía el superintendente (Osvaldo Macías) es una tarea titánica, muy grande y va a requerir que en 30 días haya probablemente más de 22 millones de transacciones, algo que nunca hemos visto en Chile", señaló.

Larraín señaló que le solicitaron a la Superintendencia de Pensiones que las personas que tengan 35 UF ($ 1 millón) o menos en sus cuentas individuales y, por lo tanto, retiren la totalidad de sus ahorros, puedan hacerlo en una sola cuota, en lugar de dos como dice la ley.

"La ley dice que esto debe ser un pago en dos cuotas. Una persona que retira $ 2 millones, va a recibir una primera cuota en diez días hábiles de $ 1 millón y una segunda cuota en los próximos 30 días hábiles como máximo de otro $ 1 millón. Nosotros le solicitamos a la superintendencia que para aquellas personas que tienen montos mínimos, es decir aquellas personas que van a poder retirar el mínimo de $ 1 millón o menos que eso, se pueda hacer en un solo pago. Y es probable que eso sea de esa manera. En principio, hay un acuerdo de que aquellas personas que van a retirar el mínimo pueden recibir esto en un solo pago, en una sola cuota", reveló.

En esto, el directivo recalcó que hay que controlar las expectativas de que todos sacarán el mínimo de 35 UF ($ 1 millón), ya que hay algunos afiliados que tienen menos que eso en sus cuentas individuales.

"Las personas van a poder sacar el monto que tengan acumulado en su cuenta de ahorro por un 10%. Por lo tanto, las personas que tenían acumulado hasta ahora $ 300 mil, $ 400 mil, van a poder sacar ese monto, no $ 1 millón", puntualizó.

Procedimiento

El vocero de la industria señaló que el mismo día que se publique la ley en el Diario Oficial, las personas podrán ingresar su solicitud para retirar los fondos.

"¿Cómo se va a hacer eso? En una primera etapa se hará todo de manera digital. Por lo tanto, estamos poniendo todas las plataformas web para que las páginas no tengan problemas para recibir el tráfico que tienen. Las personas no van a necesitar su clave de AFP para hacerlo, solo la cédula de identidad. No es necesario que los afiliados y afiliadas vayan el lunes o el martes a la sucursal de las administradoras a pedir claves o hacer su solicitud", afirmó.

Respecto a la segunda etapa, aseguró que el trámite se podrá hacer presencial, "pero tenemos que aspirar a que esto sea digital porque tenemos que recordar que estamos en un contexto de pandemia, en donde el tema salud pública es fundamental y no podemos soportar aglomeraciones en lugares, sobre todo en las sucursales que son pequeñas porque el nivel de contagio va a ser muy grande".

Larraín señaló que las gestoras habilitarán "páginas web que están permitidas para alto tráfico" para hacer el proceso "simple" para los cotizantes, recalcando que los sitios de las AFP no están diseñados para soportar más de 5 millones de visitas al mismo tiempo.

"Esto se hizo extremadamente rápido, esto es como pedirle al Servicio Electoral que en una semana arme un plebiscito. Por lo tanto, yo les pido paciencia respecto de esto, le estamos poniendo todo el esfuerzo para dar la mayor cantidad de garantías para que estas páginas no sufran problemas", manifestó el dirigente gremial, informando que dichas plataformas estarán disponibles una vez publicada la ley en el Diario Oficial.