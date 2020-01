Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones: El organismo que tendrá que presentar directores a las AFP

Pensiones

El organismo se creó con la reforma previsional del 2008, bajo el gobierno de Michelle Bachelet y está integrado por representantes de distintos estamentos del sistema.

Uno de las propuestas que traen consigo las nuevas indicaciones de la reforma previsional es que los un representante de los afiliados de las AFP puedan formar parte de sus directorios.

¿Cómo funcionará el mecanismo para elegir a ese director? Actualmente, las administradoras, como Sociedades Anónimas (SA), tienen -por ley- que tener en sus directorios a dos miembros independientes, es decir, que no tienen ninguna relación con el controlador. La propuesta del gobierno señala que uno de ellos será elegido por la junta de accionistas -como todos-, pero en base a una terna de candidatos presentada por la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, la que para el proceso de selección puede contratar a una consultora de búsqueda de ejecutivos, la cual tiene que ser pagado íntegramente por las AFP.

Actualmente, sus miembros son María Eugenia Montt (presidenta), en representación de la academia; Juan José Cárcamo, en representación de las instituciones públicas del sistema; Ana María Gutiérrez, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Roberto Fuentes, como parte de las instituciones privadas del sistema; y Cristina Tapia, en representación de los pensionadas y pensionadas del sistema privado de pensiones.

La principal función de la Comisión es informar a la Subsecretaría de Previsión Social, a cargo de Pedro Pizarro, y a otros organismos públicos del sector, sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y proponer estrategias de educación y difusión.

Los cambios que fortalecen a la Comisión

La reforma previsional del gobierno considera fortalecer a este organismo, sumando nuevos integrantes: uno en representación de los afiliados, el cual además debe formar parte de los comités de afiliados de las AFP que el mismo proyecto plantea crear.

Además, se le añadirán nuevas atribuciones. Estará facultada para conocer y ser informada por las AFP, el Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS) y el IPS sobre procedimientos para asegurar el pago oportuno y pertinente de las prestaciones del sistema; criterios utilizados por las AFP y el CASS para cumplir con las políticas e instrucciones sobre información a los afiliados, en materia de rentabilidad y comisiones; medidas, instrumentos y procedimientos destinados al adecuado ejercicio de las funciones que la ley asigna a las AFP y al CASS.

Por último, la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones deberá emitir cada año un informe que contenga los resultados y conclusiones de sus observaciones.

¿Cómo están compuestos los directorios de las AFP?

En una entrevista realizada por Diario Financiero este lunes, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, criticó con dureza la composición de los directorios de las AFP, acusando la poca diversidad de sus miembros.

"Nos gustaría ver mucha más diversidad en los directorios de las AFP. Si eso no está presente, difícilmente van a ser reconocidas como entidades de seguridad social. Falta mucho para eso, pero no se requiere leyes, debe venir de las AFP. ¿Usted cree que una persona que jamás ha estado en un liceo público, que nunca ha estado en una región apartada o compartido con esas personas va a conocer sus necesidades? La respuesta es no", dijo el regulador.

Con la facultad que se le da a la Comisión de Usuarios del Sistema de AFP de entregar ternas de candidatos para elegir a uno de los directores autónomos, la idea es que pueda existir más diversidad en los directorios.

Estos son los directorios de todas las AFP, donde se puede ver, por ejemplo, que entre los 40 directores de las administradoras solo hay seis mujeres en total, donde el mayor número está en ProVida, con tres.

Los directorios de las AFP

AFP Capital

Presidente: Juan Carlos Chomalí, ingeniero comercial de la Universidad Católica, con MBA en la U. Adolfo Ibáñez.

Vicepresidente: Guillermo Arthur, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Director: Claudio Skármeta, con un Master of Arts en Economía Internacional de la Universidad de Lancaster, Reino Unido.

Director: Germán Concha, ingeniero comercial de la UC, con un postgrado en Ciencias Militares de la Academia de Guerra.

Director: Álvaro Restrepo, ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, y MBA de la Universidad de California, Berkeley.

AFP Cuprum

Presidente: Pedro Atria, ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile y Master en Finanzas del London School of Economics.

Vicepresidente: Andrea Rotman, economista de la Universidad Católica.

Director: Juan Eduardo Infante, abogado de la Universidad Católica.

Director: Isidoro Palma, ingeniero comercial de la Universidad Católica, candidato a PhD en la Universidad de Minnesota, con un Máster en Economía y un MBA de la Universidad de Standford.

Director: Raúl Rivera, quien realizó sus estudios en Estados Unidos, recibiendo un Bachelor of Arts en Economía en Macalester College y un MS Management de la Universidad de Standford.

Director: Raphael Bergoeing, economista de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Minnesota.

Director: Uwe Schillhorn cuenta con un diploma de la Universidad de Freiburg en Alemania y tomó cursos al nivel masters en la Universidad de Wisconsin.

AFP Habitat

Presidente: Cristián Rodríguez, ingeniero comercial Universidad Católica y CFA.

Vicepresidente: Federico Spagnoli, abogado por la Universidad del Salvador (USAL) y cuenta con un Master en Administración de Negocios de Washington University en St. Louis.

Director: Luis Armando Rodríguez Villassuso Sario, ingeniero naval y mecánico, Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un Master en Administración de Empresas del Instituto de Altos Estudios Empresariales de la Universidad Austral, Argentina.

Director: Sergio Urzúa, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con un doctorado de Economía de la Universidad de Chicago.

Director: Mauricio Zanatta, contador público y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano y tiene una especialización en Mercado de Capitales de la UCEMA, Argentina.

AFP Modelo

Presidente: Juan Pablo Coeymans, ingeniero civil mecánico de la Universidad Católica.

Vicepresidente: Juan Enrique Coeymans, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, Master of Science, The University of Southampton y Doctor of Philosophy, The University of Southampton.

Director: Gonzalo Velasco, ingeniero civil industria, Universidad Católica.

Director: Felipe Matta, ingeniero civil, Universidad Católica.

Director: Ricardo Edwards, abogado Universidad Finies Terrae, con diplomado en gestión financiera.

AFP PlanVital

Presidente: Alfredo Orelli, economista.

Vicepresidente: Oscar Spoerer, abogado.

Director: Sara Bendel, ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Director: Daniele Scardillo, ingeniero industrial, Politecnico di Milano.

Director: Andrea Rabusin, MBA en Economía y Finanzas, de la NYU Stern School of Business.

Director: Javier Marín, abogado, Universidad de Deusto, España.

AFP ProVida

Presidente: Víctor Hassi, ingeniero civil en Minas, Universidad de Santiago de Chile, con un Master of Science de la Universidad Northeastern, Estados Unidos.

Vicepresidente: Jorge Carey Tagle, abogado de la Universidad Católica de Chile y Máster en Derecho Comparado, Universidad de Nueva York, Estados Unidos.

Director: Roberto Méndez, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. MBA, Stanford University, Estados Unidos.

Director: María Susana Carey, ingeniera comercial, mención en Administración de Empresas, Universidad Católica de Chile.

Director: María Eugenia Wagner, ingeniera comercial, con mención en Economía, Universidad Católica de Chile. Magíster en Economía en la misma casa de estudios.

Director: María Cristina Bita, bachiller en Economía, mención en Sociología, Dartmouth College, Estados Unidos. MBA, Tulane University, Estados Unidos y Magister en Administración, Universidad de Chile.

Director: Jorge Marshall Rivera, ingeniero comercial, Universidad de Chile y Doctor en Economía, Universidad de Harvard, Estados Unidos.

AFP UNO

Presidente: Ignacio Álvarez, ingeniero comercial Universidad Católica, Master of Science con distinción en Finanzas de la London Business School.

Vicepresidente: Pedro Donoso, ingeniero comercial

Director: Hugo Ovando, ingeniero comercial Universidad Católica y MBA Babson College.

Director: Verónica Mies, licenciada en Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magíster y doctora en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Director: Felipe Aldunate, ingeniero industrial Universidad Católica, MSc en Finanzas en la misma casa de Estudios. También cuenta con un doctorado en Filosofía de la Stanford University.