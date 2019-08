Daniel Nuñez: “No tengo expectativas de que podamos sacar una reforma que genere una mejora sustantiva en las pensiones”

Pensiones

El diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Nuñez, asegura que comenzarán a discutir el proyecto previsional en septiembre y podrán despacharlo a la Sala en los primeros días de octubre.

Hace aproximadamente un mes, la reforma de pensiones logró su primer paso legislativo y fue aprobada por la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Ahora, comenzará a discutirse en la comisión de Hacienda a inicios de septiembre.

El presidente de la comisión, el diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, en conversación con DF, asegura que tras finalizar el despacho de la reforma tributaria, se iniciará el debate de pensiones.

-¿Cómo ve la discusión de la reforma de pensiones?

- A partir de la primera semana de septiembre entramos de lleno a la discusión de la reforma previsional, que es una discusión compleja, que tiene que ser revisada en más de un 80% de los artículos por parte de la comisión de Hacienda, porque son materias que tienen impacto presupuestario y vamos a tener que dedicarle todo el mes. Tengo la preocupación en particular de que no podemos aprobar una reforma que fortalezca el sistema privado de AFP y que perpetúe la profunda injusticia que tienen nuestras pensiones.

-¿Cuáles son los puntos clave de la discusión que se viene?

-Tenemos que ver el aumento de la pensión básica solidaria y ver qué tipo de nuevas modificaciones se harán. Por ejemplo, el famoso ente público llamado Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS), ¿Puede ser un germen de lo que debería ser un sistema previsional público, o simplemente será un mecanismo para generar y ordenar las licitaciones a privados?

Por otra parte, el gasto fiscal asociado también es otro punto, porque por una parte en la práctica se están reduciendo los ingresos fiscales con la propuesta que hizo el gobierno en reforma tributaria y por otro lado, comprometen gasto fiscal significativo en la reforma previsional. Hay una presión muy fuerte en el gasto público que no está debidamente financiada por lo que tenemos bastante trabajo.

Responsabilidad fiscal

-En este último punto, ¿cree que el gobierno se está contradiciendo?

-Absolutamente. Hoy tenemos una reforma tributaria en régimen, la recaudación de este año, en materia de impuestos aumentó 16%. Tenemos certeza de ingresos que son regulares porque están asociados al resultado de las empresas y estamos cambiando lo que se hizo el 2014 por normas que no son permanentes y que en muchos casos, los ingresos son extremadamente variables, incluso hemos visto que algunos van desapareciendo en el tiempo porque hay normas que no van a entrar a regir una vez que se hayan tratado, como por ejemplo, la doble tributación. La verdad es que el gobierno en esta materia está siendo muy irresponsable con las finanzas públicas y ha puesto expectativas desmedidas en mecanismos como la boleta electrónica que los expertos dicen que no recaudará las cifras que hacía el gobierno.

Solidaridad de la propuesta

-¿Cómo van a ver el tema de solidaridad? ¿Cuántos puntos más propondrán y a través de qué seguros?

-Tenemos que escuchar el debate antes de tomar una posición. El gobierno ha sido muy conservador. Será un eje del debate la solidaridad pero francamente no tengo expectativas de que en este gobierno podamos sacar una reforma previsional que genere una mejora sustantiva en las pensiones. Creo que las cosas van en la otra línea, más bien un juego de piernas, efectos pirotécnicos, grandes anuncios pero que no se concretan. Lo que se busca acá es legitimar el sistema privado de AFP, que es algo que rechazo.

-¿Cuál es su visión del ente público del CASS?

-La propuesta que a mí me parecía más atractiva era haber avanzado en crear dentro del sistema previsional, un sistema público a partir de fortalecer el rol que tiene el Instituto de Previsión Social (INP) y permitir que la gente optara entre un sistema público bajo una lógica solidaria versus un sistema privado de capitalización individual. Creo que esa es la reforma en la que se pudo haber avanzado, pero lamentablemente lo que propone el gobierno es algo absolutamente insuficiente, que termina por administrar y licitar a privados y probablemente a través de estas licitaciones, los mismos dueños de las AFP se adjudiquen esos montos a administrar.

-¿Y reflotar la idea de una AFP estatal?

-No creo en la AFP estatal. Pienso que tiene que haber un sistema público bajo un principio solidario con aporte del empleador y con un aporte importante fiscal y que además administre las pensiones básicas solidarias. Por ahí va el camino en el que nosotros podemos andar pero depende del Ejecutivo, porque son indicaciones que sólo puede presentar el gobierno, que está totalmente cerrado a incorporar elementos de equidad real en materia de pensiones.

-¿La comisión destinará todo septiembre para discutir la reforma?

-Sí o sí todo septiembre. La mínima responsabilidad que tenemos que tener como parlamentarios es poder comprender, dominar y sobre todo hacer una ley que no profundice la desigualdad como en la práctica hoy está ocurriendo con la reforma tributaria. Los primeros días de octubre perfectamente podemos llevar el proyecto a la Sala y votarlo.