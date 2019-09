Fondos de pensiones superan los US$ 214 mil millones en los primeros ocho meses del año

Pensiones

En tanto, acumulan una rentabilidad real de 12,36% a agosto, según datos de la Superintendencia de Pensiones.

Si bien la volatilidad financiera internacional y en particular las inversiones en renta variable afectaron a los fondos de pensiones chilenos más riesgosos en agosto pasado, el balance de los primeros ocho meses de este año sigue siendo favorable para los ahorros previsionales de los trabajadores, los que alcanzaron a US$ 214.395 millones.



De acuerdo al informe mensual de la Superintendencia de Pensiones, entre enero y agosto de 2019 el Fondo D (conservador) obtuvo una rentabilidad real de 14,95%, desempeño que siguieron de cerca los fondos E (más conservador) y C (intermedio), con avances de 12,91% y 12,36%, respectivamente. En este comportamiento clave fueron las ganancias obtenidas por las inversiones en instrumentos de renta fija nacional.



Con todo, en términos acumulados los fondos más riesgosos también anotaron buenas cifras: el Fondo B (riesgoso), con un retorno real de 8,45% y el Fondo A (más riesgoso), con uno de 6,99%. Los datos mensuales, sin embargo, fueron menos favorables, castigados principalmente por las operaciones en renta variable local e internacional. De hecho, mientras el Fondo A cayó un 2,70% real en el octavo mes de 2019, el Fondo B perdió un 1,45%.

En contraste, el Fondo E rentó un 2,33% real en agosto pasado, seguido de los fondos D y C, que ganaron 1,70% y 0,33%, respectivamente. El comportamiento favorable de las inversiones en renta fija local y extranjera también se vio reflejado en los fondos de cesantía, los que al octavo mes del año acumulan activos por US$ 12.938 millones.



Lo anterior, como resultado de una rentabilidad real acumulada de 8,19% en el Fondo de Cesantía correspondiente a las cuentas individuales (CIC) y de 11,91% real en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS). El desempeño mensual también fue favorable, con retornos de 2,06% y 2,23%, respectivamente.



Fondos de Pensiones

La rentabilidad de los fondos de pensiones tipo A y B se explica principalmente por el retorno negativo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable y acciones locales. Lo anterior se puede apreciar al considerar como referencia la rentabilidad en dólares de los índices MSCI mundial y MSCI emergente, y el retorno mensual de los títulos accionarios locales medido por el IPSA, que presentaron caídas de 3,64%, 7,00% y 6,18% respectivamente.



Cabe señalar que durante ese mes las inversiones en el extranjero se vieron favorecidas por la depreciación del peso chileno respecto de las principales monedas, lo que afectó positivamente a las posiciones sin cobertura cambiaria, compensando parcialmente los retornos negativos observados en las principales bolsas internacionales, y acentuando el buen desempeño de los instrumentos extranjeros de renta fija. Tómese como referencia la depreciación de la divisa estadounidense, con un alza mensual de 2,95%.



Por su parte, la rentabilidad de los fondos de pensiones tipo C, D y E se explica principalmente por el retorno positivo de las inversiones en instrumentos de renta fija nacional. Al respecto, en agosto se observó una caída en las tasas de interés de los títulos de deuda local, lo que implicó un aporte positivo a la rentabilidad de estos fondos por la vía de las ganancias de capital. Cabe señalar que dicho retorno fue parcialmente contrarrestado por la pérdida de las inversiones en instrumentos extranjeros y acciones locales.