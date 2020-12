Joseph Ramos insiste con la idea de postergar la edad de jubilación para quienes saquen fondos de las AFP

Pensiones

Fue en junio pasado, cuando recién se estaba dando el debate para un primer retiro de fondos desde las AFP para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, que el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, planteó la idea de que se permitiera sacar recursos a los chilenos, pero a cambio de aplazar la fecha de jubilación.

Ahora, cuando el Congreso discute una medida similar, el economista insiste con la idea, señalando que el postergar un año de la jubilación equivaldría, en promedio, a retirar el 10% de los fondos destinados para la vejez.

"Lamentablemente eso no prosperó en el primer retiro y no se ha hablado en el segundo. Y si bien el gobierno ha mencionado que se recupere el retiro con una mayor cotización, uno se da cuenta que la gente no hará mucho caso a eso, y será un saludo a la bandera. En cambio, postergar un año la jubilación es una medida fácil de controlar y de efectuar", sostuvo en conversación con radio ADN.

Ramos reconoce que una ida de estas características como la que propone es impopular, pero asegura que también lo será en futuro cuando las personas que retiren hoy sus dineros desde las cuentas individuales de las AFP se den cuenta del efecto que tuvo en sus ahorros.

"El parlamento está para pensar no solo en el presente, sino que también en el futuro", sostuvo.