Ministra Zaldívar llega al Congreso y asegura que con el segundo retiro no se recaudará el 6% que plantea la reforma previsional

Pensiones

Mientras los diputados están argumentando sus opciones en la votación de segundo retiro del 10%, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, habló en el Congreso al respecto y advirtió cómo afectará este proyecto a la reforma previsional que lleva 10 meses estancada en el Senado.

"Como gobierno estamos poniendo todas nuestras energías para poder avanzar en una reforma previsional que nos permita mejorar las pensiones de los actuales y futuros. El primer retiro significó dos puntos porcentuales de cotización. Este segundo retiro va a significar, 1,8 puntos. Esto quiere decir que si aumentamos la tasa de cotización en seis puntos, al menos 3,8 puntos solamente van a ir llenar de vacío de los recursos que habrán sido usados para esta vez. Una reforma que buscaba aumentar significativamente las pensiones, con seis puntos extra de cotización, en la práctica solo va a recaudar dos puntos", alertó.

La titular de Trabajo, aseguró que "no hay nadie en nuestro país que no esté preocupado por la situación económica y la crisis social que estamos viviendo. Pero, insisto hay formas en las cuales nosotros podemos darle solución a los problemas que no nos van a generar un problema mayor no a futuro, sino que ahora", sostuvo.

A su vez, manifestó que las personas que pidan su 10% y que reciban altas rentas, deben pagar impuestos. "Tenemos claro que tenemos que ir en ayuda de las familias que más lo necesitan, pero también tenemos claridad de que hay familias que no se han visto afectadas. Por lo tanto, permitir el retiro a todas las personas, de altos ingresos sin cobrarles los impuestos que corresponden, nos parece que es absolutamente contradictorio con lo que se ha planteado en la sala. En la sala se ha hablado todo el tiempo de las personas que se han visto afectadas por la crisis", espetó.