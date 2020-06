Pensiones

Ayer junto con ingresarse nuevos cambios, se renovó la suma urgencia a la iniciativa.

Hace dos semanas, el presidente de la República, Sebastián Piñera, reactivó la iniciativa que se ingresó el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que busca aumentar las sanciones, clarificar las responsabilidades de los auditores externos y regular mejor las funciones de los asesores previsionales.

El proyecto tenía suma urgencia y su plazo vencía hoy, por lo que ayer se renovó la urgencia y se incorporaron nuevos cambios.

Las nuevas indicaciones establecen que se considerará como asesoría previsional no sólo aquella que sea remunerada, sino que también aquella que se entregue en forma habitual, aunque no sea remunerada.

El documento detalla que también se entenderá por asesoría previsional, "las recomendaciones no personalizadas dirigidas, por cualquier medio, a afiliados, beneficiarios o pensionados del Sistema o a grupos específicos de aquellos, respecto de las citadas materias, incluidas las transferencias entre tipos de Fondos de Pensiones".

Cambios a la regulación de cambio de fondos

Además, se modificará la normativa de traspasos de fondos. Los afiliados podrán transferir el valor de sus cuotas a otro tipo de fondo y el plazo no podrá superar los 30 días corridos contados desde que la AFP reciba la solicitud. "La transferencia se materializará en los plazos y, según el procedimiento que establezca una norma de carácter general de la Superintendencia", añade el documento.

Actualmente, los cambios de fondo se pueden realizar por la administradora hasta en cuatro días. En la discusión de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, los diputados votaron que la Superintendencia de Pensiones establecerá el plazo en que se pueda producir el traspaso.

Sin embargo, habrá algunas exigencias. Sólo se podrá efectuar tal transferencia hacia tipos de fondos adyacentes. Así, un afiliados no podría cambiarse desde el fondo A al E, por ejemplo. De todas formas, esta restricción no se aplicará respecto a la cuenta de ahorro voluntario, cuenta de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos, ni respecto de los afiliados al momento de pensionarse, quienes podrán optar por los fondos C, D y E.

La iniciativa continúa discutiéndose hoy en la comisión de Hacienda de la Cámara. Se espera que el ministro del ramo, Ignacio Briones, exponga los nuevos ajustes ante la instancia.