Segundo retiro: el polarizado clima en el Congreso ad portas de la votación de la reforma opositora en el Senado

Durante la jornada, la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), anunció que no pondrá el miércoles en tabla el proyecto del Ejecutivo.

El proyecto sobre segundo retiro de fondos previsionales ingresado por el Gobierno y su decisión de concurrir al Tribunal Constitucional por la reforma de la oposición no sólo ha puesto en duda la aprobación de esta última, sino también generó un clima mucho más polarizado en el Congreso, mismo que se ha ido radicalizando durante esta jornada. En este ambiente es que se iniciaría la votación en la Sala de la reforma constitucional opositora este miércoles.

No parece que la urgencia con que el Ejecutivo ingresó su proyecto -discusión inmediata- para intentar que fuera votado por la Sala del Senado junto con la reforma haya intimidado a los senadores de oposición. Sobre todo, porque si en algún momento de la semana pasada existió la posibilidad de concretar ese escenario, la presentación del Gobierno del requerimiento ante el Tribunal Constitucional echó por tierra esa eventual buena disposición.

Tanto, que tras la aprobación en general de la iniciativa del Ejecutivo en la comisión unida de Hacienda y Trabajo, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), anunció que aun cuando la instancia despache el proyecto gubernamental, no la pondrá en tabla este miércoles.

Sin embargo, algunos senadores de oposición tampoco quieren dar señales de querer bloquear el proyecto del Ejecutivo, por temor a perder votos para su reforma entre sus pares oficialistas que se comprometieron a respaldarla en la Sala. Así es como interpretan en las propias filas opositoras las abstenciones en la votación en comisión de Carolina Goic (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y el presidente de la comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC).

En contraste con la actitud de los senadores que se abstuvieron, el integrante de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), fue muy duro con el gobierno en su intervención en la instancia que analiza el proyecto, advirtiendo que "acá hay dos proyectos, los dos van a permitir retirar el 10%, sólo que hay uno -que es el que presentó el Gobierno- que tiene una serie de requisitos o restricciones, que yo no comparto. Y no soy el único. Y eso implica que, de aprobarse el proyecto del gobierno en los términos actuales, vamos a tener un retiro muy limitado. Por esa razón creo que primero hay que votar (en la Sala) el proyecto que viene de la Cámara (...). Y este proyecto, como la votación es en general, yo no lo voy a aprobar, porque hacerlo implica aceptar las condiciones que están ahí implícitamente, (...), la señal para afuera es que se aprobó un proyecto del Gobierno con todas sus restricciones".

De este clima generado en el Congreso, la oposición responsabiliza al Gobierno y más que nada a su decisión de concurrir al TC por la reforma opositora del segundo retiro, pese a la apertura del sector de avanzar en el proyecto del Ejecutivo. Y cuando ya se sabe que el Tribunal Constitucional dejó para el próximo martes la revisión de la admisibilidad del proyecto del Ejecutivo. Mientras tanto, en el Congreso también se tomaron definiciones: que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, representará a la Corporación ante el TC, y al Senado el abogado socialista Gabriel Osorio.

Desde el TC al "people meter"

Consciente del ambiente que reina en el Congreso, el vicepresidente del Senado, el socialista Rabindranath Quinteros, lamenta que "el Gobierno esté tensionando el ambiente y, a través de presiones a su sector, busque privilegiar su proyecto que es restrictivo e insuficiente". No obstante, sigue confiando en que mañana estarán los votos para aprobar la reforma en la Sala, que -a su juicio- "es absolutamente constitucional y así lo defenderemos en el TC".

Según Quinteros, el Presidente Sebastián Piñera "no se da cuenta que al abusar de su facultad de recurrir al TC "está ejerciendo una violencia tremenda a las familias que hoy están sufriendo", y advierte que el mandatario "no puede seguir debilitando el sistema democrático porque no le gustan el resultados de las votaciones".

Por otro lado, en la Cámara finalmente un grupo de diputados presentó la censura contra la mesa de la Corporación encabezada por el diputado de RN Diego Paulsen. Aunque la presentación fue suscrita sólo por los diputados Camila Vallejo (PC), Claudia Mix (Comunes), Alexis Sepúlveda (PR) y Giorgio Jackson (RD), introduce otro importante factor de tensión en el Congreso, de cara a la votación clave de este miércoles para la oposición.

Este y otros hechos llevan al jefe de la bancada de Renovación Nacional, diputado Sebastián Torrealba, a señalar que por estos días y desde antes del debate por el primer y segundo retiro, en el Congreso y, particularmente, en la Cámara Baja "la irracionalidad es el estándar". Evidentemente frustrado, el legislador oficialista expresa su convicción de que "las redes sociales están influyendo mucho en las decisiones políticas.

Torrealba se lamenta de que "tal parece que el Congreso se estuviera moviendo por el people meter y no motivado por políticas públicas bien hechas".

Si bien responsabiliza de eso a la oposición en mayor grado, también hace un mea culpa. El jefe de bancada de RN admite que "el gobierno pudo haber tomado acciones para resguardar la constitucionalidad de los proyectos hace tiempo, como no se hizo se llegó a esto", dice aludiendo a la presentación ante el TC. Lo que le preocupa, porque -desde su punto de vista- "lo que está en juego es el activo más valioso que tiene Chile, que es su institucionalidad". En este sentido, reconoce que, "quizás llegamos un poco tarde a la defensa de la constitucionalidad".