Segundo retiro: Senador De Urresti (PS) confirma para mañana citación a la Comisión de Constitución

Pensiones

El senador apeló a un acuerdo de comités de abril para no tener que esperar a que se dé cuenta del proyecto en la Sala.

Para mañana viernes confirmó la citación a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para discutir el proyecto que permite el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, el presidente de la instancia, senador socialista Alfonso De Urresti.

La convocatoria para analizar la reforma constitucional en segundo trámite es entre 17:00 horas y 19:00 horas, a pesar de que la Cámara de Diputados despachó la iniciativa el martes pasado aún no se ha dado cuenta de ella en el Senado, porque la Sala no ha sesionado.

Sin embargo, el senador apeló al acuerdo de comités tomado el pasado 8 de abril, que en su punto 12 establece que aquellos proyectos que digan relación con el estado de excepción, producto de la pandemia del coronavirus, podrán ser estudiados por la comisión respectiva sin esperar que se dé cuenta en la Sala, para mayor darle mayor celeridad a la tramitación.

"Vamos a convocar para este viernes a la Comisión de Constitución para ver lo antes posible este proyecto, no vamos a dilatar, no vamos a esperar más tiempo. Lo relevante es pronunciarse en la Comisión y luego en la Sala del Senado para tener una ley y luego proceder a este segundo retiro. No queremos un proyecto con letra chica, sino que sea claro, efectivo y directo", explicó De Urresti.