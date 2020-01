Tras rechazo a proyecto previsional, Zaldívar dice que gobierno sigue dispuesto a perfeccionar propuesta

Pensiones

La Ministra de Trabajo afirmó que las reformas tienen que “ser sostenibles”, por lo que “uno tiene que saber hasta qué punto puede seguir dando”.

Por ejemplo, señaló que "a todos no interesa tener una entidad pública que haga bien su trabajo, que nos dé mayor rentabilidad, y que por cierto nos de seguridad de que los fondos se van a usar para ese fin y no para otro".

Sobre la propuesta del gobierno, Zaldívar explicó que destinar el 6% completo al reparto, implica "que mejoro las pensiones de los actuales y de los más vulnerables, pero no me hago cargo necesariamente de los futuros y la clase media ".

La secretaria de Estado afirmó que "estamos tramitando un proyecto que plantea que con la mitad se hará un fondo solidario colectivo para mejorar las pensiones de los actuales, y nos dicen que aún no manifestamos voluntad de diálogo".

