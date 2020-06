Deuda de empresas a nivel global enfrenta prueba de fuego con las emisiones de bonos disparadas

Renta Fija

Pese a condiciones de financiamiento más restrictivas, la emisión global de bonos corporativos ha duplicado el promedio reciente en la primera mitad del año.

Las cosas ciertamente han estado movidas en el mercado de renta fija, y el sector de empresas se ha visto especialmente sacudido. Ahora, con la incertidumbre económica al rojo vivo, el segmento corporativo enfrenta su prueba de fuego con importantes vencimientos y el doble de emisiones que lo que se veía en los últimos años.

Si bien las medidas sin de liquidez que han estado tomando los bancos centrales a lo largo del mundo han logrado reducir los costos de financiamiento en el mercado de capitales significativamente recientemente, y que la demanda por activos de deuda ha aumentado, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) destaca que siguen sin recuperar sus niveles anteriores a la pandemia.

Y aún así, la deuda se ha empezado a apalancar y se ha disparado en los últimos meses.

Datos de la entidad internacional muestran que, en total, la emisión de bonos de grandes empresas ha llegado a US$ 4,8 billones (millones de millones), más del doble de la media de la historia reciente para el mismo período.

Específicamente, la emisión de papeles en el segmento de empresas no financieras alcanzó los US$ 1,8 billones, más que duplicando los US$ 800 mil millones que se promedian en los últimos cuatro años para los mismos meses.

Y en el caso del segmento financiero, el salto ha sido mayor en volumen: cerca de US$ 2,8 billones.

Esto se suma a una tendencia de crecimiento del apalancamiento de corporativos que venía tomando fuerza en la última década, pero también pilla al segmento en una posición compleja, pese a los tímidos procesos de reapertura que se han dado en las economías globales.

"Un relajamiento gradual de las restricciones de movimiento a grupos de menor riesgo de tener síntomas severos de Covid-19 le debería dar a las empresas algo de espacio para respirar. Sin embargo, las perspectivas para la pandemia y la actividad económica siguen siendo inciertas", advirtió el IIF.

En esa línea, el centro de estudios financieros internacional indicó que una caída contínua en las ganancias de las compañías complicaría el panorama de pagos de intereses de su deuda a través de ingresos operacionales. "Las compañías fuertemente apalancadas, con colchones de caja limitados, podrían verse significativamente presionadas", destacó la entidad.

Mercado emergente

Si bien el aumento del endeudamiento en el mercado de capitales ha sido un fenómeno global, el segmento emergente, al que pertenece Chile, se ha visto especialmente impactado. "El ritmo de expansión ha sido más marcado en las instituciones financieras de mercados emergentes, pese a un aumento en las rebajas de clasificación de riesgo, lo que destaca el acceso a los mercados de capitales internacionales", indica el IIF en un informe.

Para este segmento también cobra importancia el riesgo cambiario, en un contexto en que el aumento de la aversión al riesgo ha provocado una depreciación en bloque de las divisas del segmento.

"Si bien el grueso del aumento de la deuda corporativa emergente ha sido en moneda local, la deuda en dólares casi se ha duplicado desde 2009, rondando los US$ 7 billones", indica el IIF.

En esa línea, la entidad proyecta que las empresas emergentes tendrán que refinanciar por lo menos US$ 365 mil millones en deuda en moneda dura en lo que queda de 2020, debido a los vencimientos que se vienen por los próximos meses, con gastos de intereses representando un 15% del total.

Aquí, se vuelve clave el acceso. "Las necesidades de refinanciamiento parecen estar en niveles manejables, siempre y cuando estos emisores mantengan el acceso a los mercados internacionales", indicó la entidad en su informe.