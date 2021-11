Brasileña Nubank respaldada por Buffett rebaja precio para su apertura a bolsa y capitalización sería US$ 9 mil millones menor

Seguros

La brasileña Nubank redujo el rango de precios propuesto para su apertura a bolsa de entre US$ 10 y US$ 11 por acción a entre US$ 8 y US$ 9, según un documento regulatorio presentado hoy martes. La compañía podría quedar valorada así en hasta US$ 41.700 millones y recaudar US$ 2.500 millones en el punto medio del rango.

Inicialmente, el mayor banco digital del mundo apuntaba a una valoración de US$ 50.600 millones, pero dada la reciente caída de las acciones globales de tecnología, decidió reducir el tamaño de la transaccióno.

Aún así, la operación, que está prevista para el 9 de diciembre, sería suficiente para convertir a la FinTech en una de las empresas más valiosas de la región.

Nubank, que cuenta con el respaldo de la firma de inversiones de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, planea cotizar acciones Clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y, al mismo tiempo, cotizar Certificados de Depósito Brasileños (CDB) en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

SoftBank Latin America Funds se encuentra entre los inversionistas dispuestos a comprar al menos US$ 1.300 millones en acciones Clase A de Nubank al precio de oferta, según el documento.

El conglomerado japonés no invirtió en Nubank durante una ronda de recaudación de fondos en 2019 que valoró al banco digital en US$ 10 mil millones. En su lugar, se convirtió en un accionista clave de uno de los principales rivales locales de Nubank, Banco Inter.

Otros inversionistas existentes de Nubank, como Sequoia Capital, Tiger Global Management y Dragoneer Investment, se unieron a SoftBank para decir que estarían dispuestos a comprar las acciones.