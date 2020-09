¿Ad portas de una gran crisis?

Cartas

Señora Directora:

No entiendo que alguien se sorprenda con la situación económica de los chilenos, si no se han tomado medidas de fondo. Según la Encuesta Social Covid-19, un 60% de los hogares disminuyeron sus ingresos y a 40% no le alcanza para llegar a fin de mes.

El gobierno estudia medidas pro empleo, pero se ha demorado mucho en tomar esas iniciativas, que, además, serían insuficientes en un país con 6 millones de cesantes.

Así, será inevitable que prospere el retiro de otro 10% de los fondos de la AFP, que dará un respiro al mercado, y que, en su "primera partida" no produjo los efectos negativos previstos.

Con el retiro de ese 10% -que inyectó US$ 15 mil millones al mercado-, incluso, el Banco Central, en su Informe de Política Monetaria, mejoró en el margen las perspectivas económicas, con caídas de la actividad de entre 5,5% y 4,5% para este año.

¿Qué se puede hacer? Postergar los pagos de los créditos Fogate, rebajar impuestos a las empresas más afectadas por la crisis, bajar el IVA e inyectar recursos.

De no tomarse esas medidas, el empobrecimiento de los hogares chilenos continuará profundizándose y el retiro de otro 10% de las AFP sería una suerte de "parche" ante una gran enfermedad y solo postergaría una crisis de grandes proporciones, que llegará tarde o temprano.

Abogado Alberto Gerszencvich

Gerente General de Remesa