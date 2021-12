Atentados contra el turismo

Cartas

Señora Directora:

La pandemia ha provocado un ingente daño a la industria del turismo en Chile, siendo éste uno de los sectores más afectados por los efectos colaterales del Covid-19. Pero como rubro asumimos que se trata de una amenaza temporal que se irá resolviendo en la medida que se perfeccionen las vacunas y la mayoría de la población esté inoculada.

Sin embargo, el turismo nacional tiene una amenaza mucho más grave para su sostenibilidad: la violencia. El ataque y destrucción a decenas de cabañas turísticas en la localidad de Contulmo, registrada hace unos días, son una clara muestra de que esa amenaza es real, y lo que es peor, puede terminar siendo crónica si es que el Estado no se hace cargo del problema con acciones eficaces.

No es posible el desarrollo del turismo en lugares donde predomina la violencia. Es así de claro. Se trata de una actividad muy sensible a este tipo de situaciones, porque los turistas no van a destinos donde se sienten inseguros. Esto es particularmente grave para el país, considerando que es una industria fundamental para el desarrollo social y económico de Chile, que genera cientos de miles de fuentes laborales y que impulsa una descentralización efectiva al estar presente en todas las regiones.

Uno de los grandes desafíos que tendrá el próximo gobierno, será enfrentar la violencia que está instalada en la macrozona sur y ofrecer certezas a sectores como el turismo, que dependen de que en Chile haya paz y se respete la ley.

Ricardo Margulis

Presidente Federación de Empresas de Turismo de Chile