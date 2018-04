Cartas a la Directora

Cartas

Proyecciones del FMI

Señora Directora:

Casi un punto ha subido la proyección del FMI sobre el crecimiento esperado para este año del PIB de la economía chilena. En efecto, en octubre de 2017 la estimación del organismo internacional era de 2,5%, subiendo a 3% en enero pasado y a 3,4% en la entrega del martes 17 de abril. Todo lo anterior se da en un escenario en que la estimación de crecimiento mundial se ha movido muy poco en el mismo lapso, pasando de 3,7% a 3,9% entre octubre del año pasado y enero, y manteniéndose constante en abril.

Si bien no es correcto establecer una relación lineal entre el crecimiento mundial y el esperado para el país, resulta evidente que la corrección en las proyecciones para Chile, de casi un punto, y para el mundo, de apenas dos décimas, solo puede ser resultado de mejores condiciones internas respecto de las existentes siete meses atrás. El precio del cobre, por ejemplo, no es diferente ahora de lo que fue en octubre de 2017. Por lo tanto, no cabe más que concluir que el mayor optimismo del FMI sobre Chile se explica por la significativa mejoría en las expectativas de consumidores e inversionistas como resultado del cambio de gobierno.

Alejandro Fernández Beroš

Gerente de Estudios Gemines Consultores

Tranvía al aeropuerto

Señora Directora:

Hace unos días este diario informó sobre la decisión del Ministerio de Obras Públicas de incluir en su plan 2018-2022 la licitación de un tranvía desde Pajaritos hasta el Aeropuerto de Santiago, proyecto que sería licitado el 2022. Resulta positivo que se le dé prioridad a dicha iniciativa, ya que un proyecto de esa naturaleza permitirá mejorar la conectividad desde y hacia el principal terminal aéreo del país, aspecto que resulta muy necesario considerando la creciente demanda que está teniendo ese recinto por el alto flujo de pasajeros que registra. Valorando lo anterior, como industria consideramos de igual trascendencia reforzar el transporte público y la conectividad de todos los aeropuertos del país, de manera que los usuarios puedan contar con más alternativas y a precios más convenientes.

Andrea Wolleter

Vicepresidenta Ejecutiva FEDETUR

Tercera edad

Señora Directora:

Resulta imperioso generar incentivos laborales para aquellas personas que sienten que aún pueden aportan en lo productivo, con jornadas laborales flexibles, etc. Es importante generar beneficios a los empleadores para que contraten a dicho grupo de trabajadores, donde un paralelo al subsidio al empleo joven o una indemnización menor a todo evento -como las de asesoras del hogar-, pueden ser atractivos beneficios para ambas partes.

Es de esperar la que la reforma previsional le de un impulso a la tercera edad en lo laboral y en lo económico.

Eduardo Jerez