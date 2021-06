El Sernac y la protección de datos

Cartas

Señora Directora:

El proyecto de ley del Gobierno (Boletín 12.409-03) que se vota la próxima semana, entrega al Sernac competencias que debería tener una autoridad de protección de datos. Una mala decisión.

La protección de los datos personales es un derecho fundamental, reconocido a partir de 2018 en el Artículo 19 N°4 de la Constitución Política y no una relación de índole comercial o de consumo. Este proyecto generará tensión entre el Sernac y la futura autoridad de protección de datos, así como dudas sobre la atribución de ambas entidades.

Esto no permitirá que Chile sea calificado como legislación adecuada ni por la Unión Europea ni por la OCDE. El Sernac no es una entidad independiente, sino que totalmente subordinada al poder político y no cumple con los requisitos del Reglamento de Protección de Datos de Europa.

Este proyecto otorga desmedidas facultades al Sernac, el que tendrá poderes intrusivos, como acceder a equipos o servidores de empresas y organizaciones sociales, pudiendo iniciar un proceso infraccional.

Establecer una institucionalidad adecuada y reconocer los derechos de los titulares de datos es fundamental de cara al proceso constituyente. Este proyecto va en la dirección contraria, entendiendo a los titulares de datos como meros usuarios o consumidores.

Alex Pessó

Director Legal y de Asuntos Corporativos Microsoft Chile