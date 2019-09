Hacia una nueva mirada empresarial

Cartas

Señora Directora:

Hace algunas semanas, 180 de las empresas más importantes del mundo firmaron un acuerdo que habla sobre una "nueva mirada empresarial", que tiene como fin no seguir buscando mayores ganancias para sus accionistas, sino preocuparse de los demás agentes de la empresa.

Lo anterior no debería ser algo nuevo. De hecho, las empresas desde el momento en que se crean deberían tenerlo en sus principios. Si las compañías no siguen en la línea de preocuparse de sus stakeholders, están destinadas a fracasar. Si no se genera valor agregado a los clientes, no se invierte en los empleados, no existe un buen trato con los proveedores y no se apoya a las comunidades locales, ¿qué estaban haciendo todo este tiempo?

No veamos esto como otra estrategia de marketing y preocupémonos de crear valor a largo plazo.

Susana Sierra

Directora Ejecutiva BH-Compliance