La compleja apuesta por los data centers

Cartas

Señora Directora:

Recientemente, el Ministro de Economía Lucas Palacios se refirió a las inversiones en data centers en el país. Sostuvo que estas empresas tienen horizontes de largo plazo, y por lo mismo es probable que hayan considerado que, para cuando estén operando, Chile habrá puesto al día su normativa de protección de datos personales.

Este asunto es de suma relevancia pues, como lo revela el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, sus normas se aplican fuera de Europa cuando se trata de los derechos de sus ciudadanos. Nada hace pensar que ello no ocurrirá respecto de los data centers en el país, y para ninguna empresa son buenas noticias que el proyecto de ley que busca actualizar la obsoleta Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada siga parado en el Congreso.

Aplaudimos la iniciativa del Ejecutivo de ponerle suma urgencia a su discusión, pero no es suficiente. El Congreso debe apurarse, considerando que de él penden no sólo millonarias inversiones, sino también porque habrá un período para que las empresas reguladas se pongan al día con la nueva normativa, es decir, que aprobada la ley, ella no entrará en vigencia de inmediato. En Europa, ese período fue de dos años y en un mercado avanzado. ¿Cuánto tendrá que ser para Chile?

Si queremos recompensar la confianza de estas empresas, que han anunciado inversiones millonarias y miles de puestos de trabajo, urge retomar la discusión del proyecto, para que si todo sale bien, a fines de 2021 estos nuevos data centers estén operando sujetos a un marco normativo moderno y claro.

Martín Mois

Abogado