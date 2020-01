Minería: catorce puntos menos

Cartas

La confianza empresarial de 2019 cayó a su nivel más bajo en los 16 años desde que existe este indicador (IMCE). Triste resultado, pero no sorpresivo, dada la incertidumbre en que está el país. Lo más duro para nosotros fue que en diciembre el descenso sectorial más fuerte en este indicador fue la minería, con casi catorce puntos de diferencia respecto de noviembre.

Además, el último Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica) tampoco le fue favorable a la industria, registrando una caída de 5,1%, lo que contrasta duramente con el resultado del mes anterior, cuando fue uno de los pocos sectores que se mantuvo positivo (2,0%).

La minería es clave en el país, qué duda cabe. Más con una agenda social que viene cargada de compromisos fuertes y de largo plazo. Nos pega la pérdida de confianza. En la encuesta anual de Fraser Institute de 2019, Chile se ubicó primero entre los países más atractivos de América Latina para invertir en minería y sexto a nivel mundial. Uno de los principales factores que lo posicionaron en ese nivel fue la estabilidad política y social. La misma que hoy extrañamos.

Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay desarrollo. Por esto, ahora más que nunca debemos creer y confiar en nuestras capacidades de reconstruir confianzas dentro de la industria, y su relación con el entorno que la rodea. La minería no es sólo una inversión rentable que aporta de manera significativa al desarrollo económico, sino que es un actor relevante para resolver los problemas del entorno social.

El desarrollo tecnológico hoy es clave y la industria minera tiene un liderazgo relevante que asumir como parte de la construcción de confianza social e inversión que el país necesita para seguir creciendo.

Juan Cariamo

Socio Vantaz Group