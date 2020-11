Seguros y desbancarización

Cartas

Señora Directora:

En la discusión del proyecto de ley que refuerza la transparencia y la responsabilidad de los Agentes de Mercado se reincorporaron indicaciones asociadas a seguros y crédito que implicarán menor competencia, aumento en el costo de los créditos y contracción en la bancarización.

Las indicaciones establecen un cofinanciamiento de las primas entre la entidad financiera y el deudor, así como la limitación a la venta de otros seguros asociados al otorgamiento de un crédito. Esto producirá, por un lado, que al internalizarse los mayores costos que deberá asumir la entidad que financia, se produzca un encarecimiento del crédito y, por otro, la desaparición de algunas coberturas.

También, se propone que en operaciones de hasta 5.000 UF se cobren los intereses que proporcionalmente haya generado el capital hasta la fecha en que se realiza el prepago y que lo que el deudor haya pagado en exceso se impute al capital que se anticipa. Esto no tiene lógica, si se considera la facultad de convenir la imputación de capital e intereses conforme a lo actualmente vigente, ya que en razón de un pago futuro no se puede imponer al acreedor la devolución de intereses ya devengados y que fueron debidamente pagados por el deudor. Además, se plantea que el interés moratorio no exceda el interés corriente, lo que elimina la penalidad y el incentivo para no incurrir en mora.

Si bien el objetivo del proyecto es correcto, las indicaciones carecen de sustento técnico y generarán efectos negativos para el consumidor.

Rafael Bilbao Deramond

Fiscal Scotiabank Chile