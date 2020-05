¿Zoom? Sí, por favor

Cartas

Señora Directora:

Con sorpresa vimos la extemporánea carta de Asimov Consultores, reclamando la baja seguridad de Zoom, cuando en realidad el único problema real fue que su encriptación no era de extremo a extremo, noticia ocurrida a inicios de abril, a la que sumaron otras situaciones anteriores, todas corregidas, a modo de historial cuasi delictual. Nuestra empresa es partner de Zoom y hemos vivido este torrencial de malas noticias.

En fin, Zoom respondió muy rápido, eliminando la API de Facebook (no de Zoom) que capturaba los datos, cerrando cualquier brecha que quedara, y cambiando las configuraciones por defecto para que hasta el usuario más novato pudiera usar con más confianza. Más aún a fines de mes quedará habilitado a todos los usuarios la más robusta encriptación disponible, y se adquirió una empresa de seguridad para por fin dejar tranquilos a los TI, con encriptación de extremo a extremo, “reduciendo de paso” el negocio de consultoría de seguridad, para algunas empresas.

Hemos ayudado a cientos de usuarios, detectando que muchos usuarios un poca cercanía tecnológica. Es común que los usuarios no usen medidas de seguridad en sus reuniones, permitiendo compartir su ID a terceros, no revisando previamente quienes son los asistentes, no “cerrando” la sala y finalmente permitiendo que cualquiera comparta contenido indebido. Eso no es falla de la plataforma, es del usuario. Es como hacer una convivencia en la casa, dejando entrar a amigos no conocidos de los invitados y dejar abierta la puerta por la puede entrar un exhibicionista.

Claudio Ojeda B.

Gerente general de Adaptor