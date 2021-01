Las PYME y el TPP11

Andrés Meirovich

Andrés Meirovich, Managing Director Genesis Ventures

Andrés Meirovich

Son días clave para el TPP11 o CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership). No exento de polémica, el acuerdo (que fue originado en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet), es el primer tratado del libre comercio que incorpora un capítulo sobre las PYME, cuyo su propósito es hacer más expedita la internacionalización de estas empresas en la zona del Asia-Pacífico, las que debido a su tamaño, debilidad productiva y elevados costos, no han podido participar a su máximo potencial en el comercio exterior.

Según el MINREL, en 2018, “un total de 8.080 empresas chilenas exportaron sus productos y servicios al mundo. De ellas, 3.717 fueron PYME, es decir, el 46% de las exportadoras del país son PYME”. No obstante lo anterior, el valor exportado por estas 3.717 PYME es equivalente al 2,1% de las exportaciones totales de Chile. Si a eso le sumamos que las PYME “pesan” un 20% el PIB versus un 50% de la OECD.

Estas dos situaciones hacen que con urgencia apoyemos a las PYME a buscar nuevas oportunidades de negocios. La apertura de nuevos mercados para las empresas chilenas es esencial, aún más para el caso de las PYME, pues el 58% de ellas concentran sus embarques en un solo mercado.

Según cifras de Prochile, “la PYME exportadora es un actor relevante en la generación de empleo, sin ir más lejos, una PYME que exporta genera en promedio 20 puestos de trabajo, versus una PYME no exportadora, que genera 15 puestos de trabajo en promedio”.

Entre las herramientas para estas empresas, el CPTPP considera un avanzado mecanismo de acumulación de origen que permitirá aumentar las posibilidades de producir productos “Hecho en Chile” que circulan por el mundo. Se contempla también el intercambio de información entre los distintos países sobre reglas de origen, aranceles y regulaciones en materia de comercio de servicios, entre otros aspectos importantes para las PYME. Chile obtiene también nuevos mercados para sus prestadores de servicios, como Malasia y Vietnam, además de acceso preferente a nuevos sectores de servicios en los mercados de Canadá y Japón, en comparación con los acuerdos bilaterales.

Existen oportunidades de crecimiento y ganancias de productividad en variados sectores: energía solar, acuicultura, construcción sustentable, alimentos saludables, orgánicos, software, entre otros. En todos estos sectores, las PYME pueden hacerse presentes.

En resumen, si aprovechamos los beneficios del tratado, y a esto le sumamos las medidas para que realmente se potencie a Chile como un centro financiero latinoamericano en el cual las PYME tengan acceso a financiamiento (por distintos mecanismos, tales como créditos, capital privado, subsidios, Venture Capital, entre otros), el CPTPP debería ser una gran oportunidad para que los pequeños y medianos empresarios alcancen nuevos mercados.

Así nuestro país podrá diversificar tanto el número de exportadores como la canasta de bienes y servicios que se destinan a los mercados internacionales. Y ese es un gran desafío que deberíamos poner en los primeros lugares de la agenda para los siguientes años.