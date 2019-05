DF Tax | Modernización tributaria: la esperanza del mundo PYME

Columnistas

Pilar Cabello, directora de Auditoría de Cabello Abogados Tributarios

Las PYME y emprendedores han sido una de las banderas de lucha de la reforma tributaria del Gobierno. Este sector, clave para la economía del país, ha depositado sus esperanzas en avanzar hacia un sistema impositivo claro y moderno. Sin embargo, luego de aprobarse la idea de legislar, ha comenzado a diluirse la confianza en vista de los escasos avances advertidos incluso por los propios gremios representantes de las PYME. Hoy existe real preocupación respecto de si los compromisos del Ejecutivo con este sector se cumplirán: "modernizar la actual forma de tributar e incorporar medidas pro-emprendimiento".

De hecho, en la última propuesta de la administración de Piñera recibida por la multigremial de emprendedores, no se encontraban todos los acuerdos o propuestas que esta esperaba, dejando la sensación de haber progresado casi nada en todos estos meses, como lo declaró su presidente.

Existe esperanza de generar los cambios, pues las regulaciones tributarias que contempla la normativa vigente respecto de las PYME van a depender de la estructura en que estas se encuentren en ¿sistema tributario atribuido? (14 A), en ¿sistema tributario parcial integrado? (14 B) en ¿sistema simplificado? (14 Ter). Dependiendo del sistema es el impacto tributario. ¿Por qué frente a un mismo tipo de negocio se deben pagar impuestos con tasas diferentes? Hoy depende del tipo jurídico de la composición societaria, de si hay retiros, de si me acogí a un sistema simplificado, si decidí sobre un sistema u otro, etcétera. Muchas variables para considerar que impiden a un empresario no experto en la materia decidir con base. Sabemos que la mayoría de las PYME no tiene la capacidad de tener una asesoría tributaria que les permita tomar una decisión acabada ante la complejidad de nuestro actual esquema tributario. Con la última reforma, las empresas quedaban por obligación en un sistema (por ejemplo, las S.A. en el 14B) y otras podían optar.

La mayoría de las PYME tenían la opción de elegir en qué sistema quedar, pero en la práctica la mayoría no lo hizo, quedaron en un sistema X de acuerdo con lo definido por la ley y algunas perdieron oportunidades de algunos beneficios por falta de información, y otras que eligieron, después del primer año de declaración en el nuevo régimen (año tributario 2018, comercial 2017) se dieron cuenta que fue una mala decisión. En el proyecto presentado por el Gobierno hace un tiempo se encontraban las siguientes propuestas: PYME tributaria de pleno derecho. Si se cumplen los requisitos, ya no tienen que elegir en varios sistemas y todas tendrán las mismas condiciones, lo que les permitirá a los empresarios tener más claridad de los impactos tributarios. Un requisito es el tope de UF 50.000 en las ventas para poder ingresar a esta cláusula PYME. Pero las propuestas de algunos sectores es no eliminar el 14 ter, y modificar lo necesario para incorporar las mejoras.

Es aquí donde los gremios y asociaciones PYME están pidiendo subir el tope a UF 100.000. En otras propuestas del proyecto como la depreciación instantánea e íntegra, los activos fijos se deprecian en el año de adquisición quedando en un peso (actualmente sólo 14 ter tiene esta opción). Respecto de la declaración de renta con propuesta SII, el serviciopropondrá una Renta Líquida, dependiendo del tipo de negocio, para las PYME cuyos ingresos brutos anuales no sean superiores a UF10.000. En este caso sería también conveniente ampliar este tope y beneficiar a más empresas. Está también la propuesta de no pago de utilidades acumuladas por acogerse a esta Cláusula PYME, situación que complicó a muchas de ellas que quisieron optar al actual régimen 14ter, sistema simplificado con varios beneficios. No obstante, tenían el impacto adicional en el flujo de caja de tener que pagar el impuesto a las utilidades acumuladas, situación que afectaba a su flujo de caja.

Se debe hacer el alcance que el proyecto no menciona un par de beneficios que se encuentran actualmente en el 14 ter, puntos ya ganados para las PYME que no se debieran perder. Uno de estos es la exención del impuesto adicional en la prestación de servicios de publicidad en el exterior y el uso y suscripción de plataformas de servicios tecnológicos de internet, para empresas cuyo promedio anual de ingresos de su giro no supere las UF 100.000 en los tres últimos años comerciales. El otro es la aceptación de gastos menores no documentados correspondiente al 0,5% de los ingresos percibidos del ejercicio, con un máximo de 15 UTM.

Con todo, es necesario contar con una ley tributaria simple, clara y transparente, que les permita a los empresarios saber las condiciones de los impuestos frente a sus negocios, destinando así sus energías a la innovación y al desarrollo y no a la incertidumbre tributaria. Es preciso que el debate se oriente al único objetivo que es hacer las mejoras a este sector, motor en nuestro país y que la discusión no esté ligada a canjes políticos.