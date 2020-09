DF Transformación Digial | Una nueva forma de enfrentar la educación, una nueva forma de hacer las cosas

Columnistas

Diariamente absorbemos noticias desde la prensa tradicional, las redes sociales o comentarios de los colegas y amigos. Han surgido una serie de expertos que proyectan distintos escenarios basados en lo que escucharon, lo que les dijo un amigo médico o alguien experto en negocios. La noticia de una nueva vacuna hace que las bolsas se disparen, el fracaso de otra, hace que las bolsas caigan. Conceptos como la "Nueva Normalidad", que aún no entiendo de qué se trata, se están tomando las presentaciones de los "gurús" de negocio. El meme de que el Covid-19 aceleró la transformación digital de las empresas es un chiste que se repite por todos lados, haciendo creer a las personas que la transformación digital es trabajar desde la casa o hacer clases remotas.

La mala noticia del Covid-19 ha sido una gran noticia para las empresas como Amazon, Google, Apple, Facebook y también para sus clones chinos Alibaba, Tencent y Titktok entre otros. Las valoraciones bursátiles de estas empresas rompen registros diarios y, en el caso de Apple, ya supera el trillón de dólares de valoración.

Estos resultados no son casualidad. Estas empresas vienen año tras año invirtiendo en nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevas formas de trabajar. Amazon, por ejemplo, compró a Alexa en el año 1999, o sea hace casi 20 años, pero sólo en los últimos años nos maravillamos con su capacidad de "escuchar" nuestras solicitudes y hacer transacciones como por arte de magia. Facebook compró a Instagram en el año 2012, empresa que hoy es fundamental en su ecosistema de negocios. Este nuevo conocimiento y estas nuevas tecnologías han permitido el rápido avance de Silicon Valley en el mundo de la innovación. Nos maravillamos con su red de Ventures Capital, conexiones, innovaciones y empresarios exitosos. Pero tenemos que considerar que todo el desarrollo de Silicon Valley comenzó en los años 50 y que se ha configurado al conectar a empresarios que reinvierten sus utilidades en nuevas empresas, las empresas son parte del día a día de las universidades y muchas Startups han nacido precisamente en las salas de clases de éstas universidades.

Personalmente no sé cual va a ser la "nueva normalidad", tampoco sé si tenemos que rehacer nuestras oficinas hoy, cuando aún no sabemos en qué etapa de la crisis de Covid-19 estamos y, lo que es más delicado en nuestra región, en qué etapa de la crisis social y económica. Lo que sí sé, es que tenemos una oportunidad de oro para cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Con Covid-19 o sin Covid-19, no podemos seguir obligando a nuestros empleados a desplazarse enormes distancias para ir a trabajar. No podemos seguir enseñando en nuestros colegios, institutos y universidades de la misma forma en que lo hacemos hoy. No podemos seguir entregando las mismas herramientas del siglo XX, en un siglo como el XXI, donde el petróleo ya no se extrae desde el fondo de la tierra con grandes plataformas, sino desde grandes servidores de información que almacenan los datos que dejamos en las redes sociales, Plazas Digitales y sistemas computacionales.

Una nueva forma de hacer las cosas es posible y es urgente. En Latinoamérica no nos podemos quedar atrás de este radical cambio en la forma de hacer las cosas. Debemos actuar ahora. Creo que el paso siguiente y urgente, es democratizar el conocimiento, incorporar estos conceptos en institutos técnicos, en los operativos de las empresas, en las personas menos afortunadas, que no han podido acceder a una educación formal.

Cualquier transformación parte del ser humano, la tecnología, los modelos de negocio, los maravillosos vuelos espaciales, las nuevas vacunas, son todos resultados de nuevas formas de actuar. Hagamos las cosas diferentes y aprovechemos esta crisis, cualquier cambio depende de ti, vuelve a tu centro, respira tranquilo, invierte tu tiempo en aprender, da el primer paso.