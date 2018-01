¡Todos a la calle!

Padre Hugo Tagle

Hoy llega el Papa Francisco a Chile. Será un memorable y gran acontecimiento. Él viene a confirmarnos en la fe, pero también a animarnos a hacer de Chile un país donde reine la paz, la justicia y la esperanza. Todos estamos invitados, cualquiera sea su credo. "Deseo encontrarme con ustedes, mirarlos a los ojos, ver sus rostros y poder entre todos experimentar la cercanía de Dios, su ternura y misericordia que nos abraza y consuela" dice el Santo Padre en su saludo previo.

Una buena ocasión para confirmarnos en lo esencial de la fe: el servicio. Una conocida oración de la madre Teresa de Calcuta, que circula por las redes, nos recuerda que en esto de creer, lo central es darse a los demás. La receta de una “mejor vida” pasa por el encuentro con el otro. “Cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida; cuando tenga sed, alguien que precise agua; cuando sienta frío, alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo; cuando la cruz me parezca muy pesada, deja compartir la cruz del otro” dice la santa de Calcuta.

Quien esté triste, que busque a quien está más triste aún. Entre más nos damos a los demás, tanto más felices somos. “Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona”, dice Teresa de Calcuta.

Podemos hacer de Chile un país más justo y solidario; más fraterno e integrado. Aquí, nadie sobra. El otro es fuente de mayor riqueza, de crecimiento y aprendizaje. Junto con valorar lo que hemos alcanzado, urge integrar más a los postergados, los predilectos del Evangelio.

Lo invito a participar de la visita de Francisco a Chile. Será una ocasión de encuentro con él, pero sobre todo con el otro, entre todos, un momento de gracia para encontrarnos en los anhelos esenciales de paz, solidaridad, justicia y fraternidad ¡No se reste a la visita! Hay que invertir en la visita una cuota de heroísmo: levantarse temprano, soportar el calor, una larga caminata hasta los lugares de encuentro. Si no puede ir a los encuentros masivos, al menos salga a la calle a recibir al Papa. Será una gran fiesta de alegría, esperanza y caridad ¡Bienvenido Papa Francisco!

Padre Hugo Tagle