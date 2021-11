Si a las MiPyMes les va bien, ¡al próximo gobierno también!

Columnistas

Marcos Rivas Presidente de Asech

A días de las elecciones presidenciales, nuestra interrogante principal sigue siendo cómo es posible que, representando más de la mitad de la fuerza laboral, las PYME aportemos post pandemia menos del 10% al PIB? (producto de la crisis sanitaria hemos bajado 4,5 puntos). Es urgente una visión de Estado, junto con políticas públicas que nos permitan en cinco años recuperar el aporte que hacíamos al PIB en los años 90, cercano al 30%.

Con este foco, y siendo un motor de la economía y un factor preponderante de movilidad social, podemos rescatar de los programas presidenciales y de lo que los candidatos han aportado en el debate público, el consenso en torno a que Ley de Pago a 30 días, que en su momento propiciamos como Asech, no se está aplicando en la realidad.

Sin embargo, y respecto al mismo tema, nos queda la interrogante de cómo lo hará el próximo Presidente para que el Estado y los municipios no sigan siendo los principales infractores. No vemos una bajada clara en este ámbito, clave para las PYME. Y en esa misma línea, en cuanto a la propuesta de Pago al Día que ha salido a la palestra, creemos que hay buenas intenciones detrás, pero no olvidemos que las PYME también tendrían que cumplirlo, y ahí no hay un planteamiento directo a cómo se aplica para ellas.

Creemos que en la discusión en torno a las PYME hay un gran ausente en el discurso de los candidatos: todo lo relacionado al tema Covid-19. Estamos en un momento decisivo para las PYME, y el próximo mandatario deberá definir políticas de carácter urgente para la reactivación económica, con un acento especial en este segmento por el deterioro y retroceso económico del país. ¿Qué pasará con el Fogape Covid y con el Fogape Reactiva? Muchos de los emprendedores pidieron uno para pagar el otro. Seguimos generando liquidez en torno a deuda, y eso requiere una solución de raíz.

Nos preguntamos, con la experiencia adquirida en estos casi dos años, ¿hay algún manual de corta palos con cierto nivel de metodología o sistematización para enfrentar desde el punto de vista económico los problemas que generaría un nuevo retroceso o de un rebrote del virus? ¿Qué pasará con el comercio minoritario, los gimnasios, hotelería, gastronomía, turismo, eventos, jardines infantiles u espectáculos? ¿Hay una perspectiva o evaluación de impacto para las MiPYME si esto ocurre? No olvidemos que seguimos con la tarea de recuperar cerca de 500.000 empleos perdidos producto de la pandemia y que solo 4% de los emprendedores ha logrado recuperar su planilla completa.

Es sumamente relevante para los emprendedores MiPyMes que se entreguen certezas de cómo se generarán las condiciones para poder mantenernos, crecer y funcionar de forma correcta una vez que pase esta "tormenta perfecta". Señores candidatos: Si a los emprendedores MiPyMe les va bien, ¡al próximo gobierno y a Chile les irá bien!