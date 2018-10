Una Corfo más simple

Columnistas

Tadashi Takaoka Gerente de Emprendimiento de Corfo

Tadashi Takaoka

¿A quién debe financiar el Estado para que haga un emprendimiento innovador?

La respuesta puede parecer obvia: al que tenga más posibilidades de tener éxito en su proyecto. Sin embargo, en la práctica no es tan fácil aplicar esta regla. ¿Y si el emprendedor tiene acceso a financiamiento privado sin nosotros? ¿Y si en realidad tuvo menos acceso a metodologías o educación y está en menor capacidad de competir? ¿Y si el emprendedor es de alguna región donde hay menor desarrollo del ecosistema?

Una de las discusiones que más se da en políticas públicas es cómo evitar financiar con dinero estatal a alguien que tiene acceso; pero también se debe apostar por aquellos que puedan tener un impacto. Si Cornershop pudo llegar a vender la empresa sin financiamiento de Corfo, ¿es una buena o una mala noticia para Corfo?

La Gerencia de Emprendimiento de Corfo recibe más de 8.000 postulaciones al año a través de todo Chile. De esas, 800 son financiadas directamente. Se podría pensar que estamos bajos en financiamiento público, ¡pero esta gerencia es la entidad que más financiamiento público da a emprendimientos dinámicos o startups en toda Latinoamérica! Claramente no es un tema de cantidad.

Esta reflexión tiene como objetivo entender hacia dónde va Corfo, donde una de las palabras que más escucharán de ahora en adelante es “simplificación”. ¿Qué significa en la práctica? Que reduciremos el número de fondos (sólo en emprendimiento pasaremos de veinte a ocho, probablemente), que tendremos nombres más intuitivos con menos siglas (explicar lo que significa “SSAF” es complejo) y que tendremos más puntos de apoyo para ingresar al mundo Corfo y la innovación (como el Viaje del Emprendedor Corfo, por ejemplo. Pueden buscarlo online).

La simplificación obedece a una hipótesis muy de base bajo la cual actúa el Estado. Una de las principales razones para financiar innovación con dinero estatal es crear más casos de éxito que llamen la atención, como Cornershop. Más de algún directorio de fondos de inversión chileno debe haber pedido explicaciones a su equipo por no invertirles. Pero no sólo deben ser emprendedores con vasta experiencia como ellos, sino que también debemos obtener casos de éxito de innovación social, como Triciclo, startup de reciclaje que superó la barrera del USD$1MM en inversión a través de un fondo social que recibe apoyo Corfo; o como emprendedores que vienen de comunas y sectores educativos que no son los tradicionales. Eso muchas veces no se resuelve sólo con dinero estatal, sino que con coordinación y difusión.

En la simplificación ponemos parte de nuestra estrategia. Eso no significa que todos recibirán financiamiento. Significa que más emprendedores entenderán el camino a recorrer y el apoyo que hay en Chile; que subirá no sólo la calidad, sino que la diversidad de los casos de éxito, además de potenciar y completar los ecosistemas regionales; y que en el mediano plazo más emprendedores recibirán acompañamiento y financiamiento privado y no estatal.

Sólo entonces sabremos que somos un ecosistema desarrollado.