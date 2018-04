Cartas a la Directora

Editorial

Educación superior

Señora Directora:

Un tema recurrente en la actualidad es la Educación Superior. En ella conviven universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, pero si estas no se integran a las necesidades de las empresas están condenadas al fracaso. El exitoso caso alemán aplica la educación dual en donde la empresa enseña un oficio y ha dado excelentes resultados. Como país necesitamos más comunicación entre la demanda y la oferta. Esto se traduce en que las empresas se involucren más en la formación de los futuros profesionales dando las facilidades de lograr más “práctica laboral y menos pizarra” antes de obtener su título profesional.

Gonzalo Valdés

Ingeniero Comercial

Planificación urbana

Señora Directora:

Es urgente planificar las ciudades de acuerdo a un modelo sostenible, que vele por la calidad de vida de sus habitantes. En Chile no ocurre. No hay una autoridad única con facultades ni conocimientos técnicos que resguarde la coherencia de los proyectos. La comunidad empoderada pide descentralización y poder local, creyendo que con ello se preservan los intereses de los vecinos. Son válidas e importantes, siempre y cuando exista un alcalde mayor o un intendente que proteja la coherencia de la normativa y de las políticas públicas aplicables a un determinado sector geográfico. Para ello, debe contar con las competencias técnicas necesarias, instrumentos normativos y de planificación acordes a tal fin. Cuando nadie es dueño de la pelota, nadie se hace cargo y ahí nace la lucha por defender intereses locales, que no miran el bien común de la ciudad, sino el de una comuna. Las consignas son una muestra de las necesidades de las personas, pero es indispensable que sean analizadas conforme al bien común.

Roberto Bascuñán

gte. gral. Inmobiliaria Norte Verde

Pago a pymes

Señora Directora:

El ministro de Economía anunció que serán enviados al Congreso los proyectos de ley proinversión y de pago oportuno a pymes. En relación esto último, creemos necesario crear incentivos adicionales al Sello Pro Pyme para que las grandes empresas paguen las facturas en los plazos acordados. De acuerdo a ASECh y la Bolsa de Productos, los plazos de pago a las pymes aumentaron a 55 días en el segundo trimestre de 2017. En cuanto a los castigos a grandes empresas que no cumplen con los plazos, una vía de solución podría ser que éstas no puedan usar el IVA a crédito hasta que paguen las facturas, incentivando así el pago en un plazo razonable. Adicionalmente, podría crearse un ranking de empresas que paguen sus facturas más allá de los plazos acordados, de manera que las pymes sepan realmente cuáles serán las probables fechas de pago.

Harald Zach

Dominus Capital