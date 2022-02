Residuos industriales y economía circular

Editorial

a circularidad es uno de los conceptos económicos -y práctica industrial y social- que puede tener un impacto relevante para el desarrollo sustentable y el combate al cambio climático. En esencia, consiste en reutilizar los desechos de la producción de bienes y servicios, transformándolos en insumos secundarios que son procesados ​​y reintroducidos en el ciclo productivo, en lugar de descartados. Pero además de reducir tanto los costos de producción como su huella ambiental, tiene el potencial de generar un nuevo ecosistema de negocios con nuevas fuentes de valor.

En nuestra edición de ayer, un estudio conjunto de Sofofa y la Universidad de Concepción estimaba que en Chile apenas una fracción más del 10% de los residuos industriales se convierte en materia prima secundaria, muy inferior al rango promedio de 60% a 100% en los países de la OCDE. Existe allí una oportunidad hasta ahora mayormente desaprovechada para emprendimientos rentables y sustentables, que a su vez contribuirán a la rentabilidad y sustentabilidad de otros sectores productivos. El rubro de la gestión de residuos industriales es un mercado de gran potencial y crecientemente competitivo.

A partir de septiembre de 2023 las empresas deberían comenzar a cumplir con los primeros criterios de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) sobre recoger y valorizar embalajes y neumáticos. Ello debería proporcionar un fuerte impulso a la circularidad, no sólo como exigencia legal, sino como estrategia productiva, pero abarca sólo dichos residuos, a la espera de normas para los otros cuatro productos prioritarios que contemplan la ley.

Tal como indica Sofofa, es preciso actualizar criterios y normas para valorizar otros residuos industriales que pueden ser reciclados en nuevos procesos productivos, lo cual el gremio estima podría abrir las puertas de un mercado local de US$ 400 millones (hoy solo US$ 20 millones ), con una reducción significativa en la huella de carbono. Se trata de un área en que la cooperación público-privada parece no sólo conveniente, sino indispensable.