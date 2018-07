Scotiabank nombra comité ejecutivo a cargo del nuevo banco fusionado

Solo tres integrantes del nuevo equipo gerencial provienen de BBVA Chile.

Scotiabank tomó ayer el control de BBVA Chile luego de realizarse la junta de accionistas, cambiando la razón social del banco por “Scotiabank Azul”, nombre que será momentáneo hasta que se proceda a la integración legal que debiera producirse el 1 de septiembre.

“Scotiabank Azul” quedó presidido por José Said, mientras que la vicepresidencia recayó en Ignacio “Nacho” Deschamps, quien es director del grupo de Banca Internacional y Transformación Digital del banco canadiense.

Al evento acudió Francisco Sardón, en su calidad de country manager del grupo de capitales norteamericanos, como también varios miembros de la familia Said, entre ellos Salvador Said Somavía y Gonzalo Said Handal.

Momento de anuncios

Sardón se había comprometido a nombrar la primera línea del banco al día siguiente del cierre de la operación, lo cual se cumplió ayer.

Tras la junta se conoció el comité ejecutivo de la entidad, el cual se hará cargo del banco una vez integrado legalmente.

Sardón indicó a los trabajadores a través de un mensaje que “una integración exitosa requiere estabilizar la gerencia del Banco y reducir la incertidumbre. Por tanto, el nombramiento de estos ejecutivos permitirá a la organización, en su conjunto, establecer rápidamente sus estructuras de funcionamiento y sus cuadros organizacionales”.

Así, como vicepresidente Senior Banca Retail quedó Gonzalo Parral; como vicepresidente Senior Wholesale Banking, Stephen Guthrie; como vicepresidente Senior Riesgo, Carolina Parra; como vicepresidente Senior Finanzas, María Victoria Doberti; como vicepresidente de Operaciones, Eduardo Meynet; como vicepresidente Sistemas y Tecnología, Danilo González; como vicepresidente de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos, Jacqueline Balbontín; como vicepresidente Legal, Rafael Bilbao; y como vicepresidente de Banca Digital, Daniel Kennedy.

Mientras, Fernando Sáez continuará como VP de Proceso de Integración y Ricardo Fry como VP de Auditoría, una vez integrados los bancos.

Sardón también nombró otras posiciones que reportarán a los miembros del comité ejecutivo según su función: el managing director de Banca Corporativa y Finanzas Corporativas, Juan Carlos Cavallini; el vicepresidente Banca Grandes Empresas, Andrés Velasco; el vicepresidente de Banca Empresas, Cristián Jiménez; el managing director Sales & Trading and Capital Markets, Paul Misle; y el vicepresidente de Canales de Distribución Banca Retail, Juan Matamoros.

Así, solo tres ejecutivos de la administración del nuevo banco provienen de lo que era BBVA Chile: Las Heras, Velasco y Oviedo.

Según Scotiabank, durante el último trimestre de este año debiera producirse el cambio de marca y a fines de 2019 la unificación de los sistemas.