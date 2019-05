Amazon construye un aeropuerto más grande que el de Santiago

La construcción de un mega aeropuerto comenzó recientemente el CEO de Amazon, Jeff Bezos, en el norte de Kentucky, Estados Unidos.

"Estamos invirtiendo 1.500 millones de dólares en nuestro nuevo centro aéreo, para entregarles sus paquetes de manera más rápida. (La obra consta de) 3 millones de pies cuadrados -279 mil metros cuadrados- y crearemos 2.000 empleos", detalló Bezos en su cuenta de Twitter.

We’re investing $1.5 billion in our new air hub to get you your packages faster. Three million square feet, and it’s going to create 2,000 jobs. And if you’re guessing that driving a front loader was fun, you’re right! #amazon #prime pic.twitter.com/Cud4orKrC4