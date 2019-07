Buenas noticias: María Fernanda Valdés gana medalla de oro en los Panamericanos de Lima

Tendencia

Buenas noticias trajo para Chile la jornada de este martes en los Juegos Panamericanos, que tienen lugar en Lima, donde la pesista María Fernanda Valdés logró colgarse la medalla de oro tras una participación en la que dio todo hasta el último minuto para sacar ventaja a sus rivales.

Así fue como con 147 kilos en su último intento, Valdés dejó atrás a las representantes de República Dominicana y de Ecuador, que se alzaron con las preseas de plata y bronce respectivamente.

Recientemente, en entrevista con Diario Financiero, la deportista habló de lo que ha significado dedicarse a esta disciplina que en los primeros años asumió como un hobby.

"No soy como otros deportistas, me cuesta 'creerme el cuento'. Cuando a los demás les ponen medallas, se las dejan puestas, pero yo no, me la saco. Soy atípica, demasiado tajante a veces. No voy con rodeos, las cosas son o no son", fue parte de lo contó Valdés.

