Transformación digital del fútbol abaratará costos y mejorará experiencia de usuarios

Transformación Digital

A través de data analytics se puede decidir a qué jugadores contratar, eligiendo el perfil ideal y detectando talentos jóvenes.

En industrias como retail, finanzas y agricultura la transformación digital ha permeado fuertemente y se ha convertido en una realidad. Pero rubros como el deporte -en particular el fútbol- no son ajenos a dicha revolución. El Árbitro Asistente de Video (VAR, en inglés), cuya finalidad es apoyar al árbitro a tomar decisiones en jugadas poco claras y decisivas, es quizás la introducción de tecnología más evidente en dicho deporte, pero no es la única.

Según el estudio “¿Cómo afecta la transformación digital al fútbol?” elaborado por EY en noviembre de este año, se han incorporado tecnologías para mejorar la toma de decisiones en base a predicciones y de cara a la experiencia del usuario.

El texto afirma que se pueden generar y capturar más de ocho millones de datos y eventos por partido, considerando jugadores, árbitros y movimiento del balón. El estudio destaca el potencial de la información en el fichaje de jugadores, y dice que usar data analytics puede hacer más eficientes los procesos, mejorando la toma de decisiones sobre contrataciones, eligiendo jugadores por sus estadísticas y al menor costo.

Pero las tecnologías en el fútbol también impactan en los usuarios. La incorporación de data analytics permite recolectar información sobre gustos y preferencias de cada usuario, de cara a mejorar las estrategias de ecommerce y pricing.

Al introducir realidad virtual o realidad aumentada, se transformará la experiencia tradicional: la primera tecnología permite al usuario experimentar y visualizar el partido sintiéndose dentro de la cancha, mientras que la segunda da otra perspectiva del juego, lo que asegura una mayor inmersión de los fanáticos en los partidos.

El documento advierte que hay un desafío en mejorar la experiencia en los estadios, pues “con todas las tecnologías nuevas que se van incorporando, se va a volver cada vez más cómodo ver los partidos desde la casa”.

Sobre el fútbol chileno, se destaca que las oportunidades planteadas a nivel global se pueden aplicar localmente. EY propone usar data analytics para conocer al fanático y así ofrecerle productos y promociones específicas.

Usando tecnologías, según el estudio, se podrían potenciar divisiones juveniles. El socio de Servicios de Consultoría de EY, Pablo Arnuncio, explica que el uso de tecnología en jugadores para mejorar rendimiento se está aplicando principalmente en los equipos de primera división, pero propone utilizarla para “identificar características de jugadores de divisiones inferiores que podrían tener potencial”.

El experto dice que “si enfocamos nuestro análisis al juego y movimientos de estos jugadores jóvenes, podríamos percatarnos de grandes talentos de manera anticipada”, sin marginar jugadores por condiciones físicas.

EY señala que Chile podría tener una oportunidad de reinventarse en la industria de eSports, o deportes electrónicos. Arnuncio dice que se han convertido en una oportunidad para los clubes deportivos y revela que para 2021 se espera que los eSports superen los 550 millones de espectadores. Sólo en 2018, el sector generó ingresos de cerca de US$ 900 millones a nivel mundial.