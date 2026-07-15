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Adaptabilidad para generar más empleo

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Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 04:01 hrs.

Señor Director:

El proyecto que busca establecer un estatuto laboral para el turismo constituye una señal positiva, especialmente si se considera que la eliminación del antiguo artículo 27 del Código del Trabajo, tras la entrada en vigencia de la Ley de 40 Horas, dejó sin una regulación adecuada a actividades que históricamente han requerido una organización distinta de la jornada.

Sectores como el turismo, la hotelería y la gastronomía operan bajo lógicas marcadas por la estacionalidad y por períodos de alta demanda que difícilmente pueden abordarse con esquemas rígidos. En ese contexto, avanzar hacia mecanismos de adaptabilidad, sin apartarse del espíritu de la Ley de 40 Horas, parece una decisión razonable.

Lo relevante es que esta discusión no se limite a un solo rubro. Existen otras actividades que también requieren mayor flexibilidad para facilitar la contratación, ampliar las oportunidades de empleo y permitir que estudiantes, trabajadores y empresas puedan compatibilizar de mejor manera sus necesidades. Si el objetivo es aumentar el empleo formal y reducir barreras de acceso al trabajo, la adaptabilidad laboral debería entenderse como parte de la solución y no como una excepción.

MARÍA JOSÉ CESA

directora de litigios laborales. provoste matamala abogados

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