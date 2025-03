Desafíos para las empresas ante la baja natalidad

Señor Director:

La baja en la tasa de natalidad que enfrenta Chile representa un desafío multidimensional, especialmente para el desarrollo del país. La natalidad está directamente relacionada con la disponibilidad de talento, la sostenibilidad del mercado laboral y el crecimiento económico. Para evitar el progresivo envejecimiento muchos actores debemos ponernos a trabajar de forma transversal: así como el Estado debe empujar nuevas políticas públicas, las empresas y empresarios también tenemos mucho por hacer.

Es parte de nuestra responsabilidad promover directrices para la conciliación entre la vida laboral y familiar. Al mismo tiempo, la corresponsabilidad parental no debe ser solo un discurso, sino una práctica concreta, junto con la creación de políticas internas como horarios flexibles, teletrabajo, licencias parentales equitativas y un compromiso con el acceso universal a salas cuna.

La competitividad y sustentabilidad de las compañías dependen de contar con talento capacitado y motivado y, por ende, crear un entorno donde las personas compatibilicen su desarrollo profesional con su vida familiar. En el caso de las mujeres, ser madres no debe ser una limitante para su desarrollo y crecimiento profesional; y la empresa no puede ser indiferente a este problema, porque es parte de su presente y, sobre todo, de su futuro.



Enrique Cruz

Presidente Unión Social de Empresarios Cristianos