El Simce y la inclusión

Señor Director:

En los resultados del Simce 2024 se informó una mejora en lectura y matemática para los estudiantes de cuarto básico, una caída en los estudiantes de sexto básico y estabilidad en estudiantes de media. Ya varios expertos han ofrecido una suma de datos complementarios que, sin duda, engrosarán la comprensión. Sin embargo, mientras está en revolución la educación, hay un espacio donde todo está en calma, donde no hay análisis, no hay impresiones y no hay hipótesis, simplemente porque no hay datos. Este año, como todos los anteriores, no tenemos resultados Simce para niñas y niños con discapacidad, no tenemos datos para las escuelas especiales.

Es justicia social que avancemos en la provisión de apoyos y ajustes razonables, en todos los ámbitos de vida, para los colectivos de personas con discapacidad. Esto incluye la garantía de aprendizajes en igualdad de condiciones y también el monitoreo de estos y su calidad.

Confiamos que en pocos años tendremos un Simce adaptado para niñas y niños con discapacidades sensoriales, así como también apoyos y ajustes razonables para la plena participación de esta medición en niñas y niños autistas y aquellos con discapacidad intelectual. Avancemos a un sistema donde todos no sean unos pocos.

Marcela Tenorio D. PhD

Centro para la Mejora de los Aprendizajes UDD, Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado