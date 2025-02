Más que alertas, soluciones

Señor Director:

Las estafas financieras dirigidas a personas naturales no solo afectan a quienes pierden sus ahorros, sino que también erosionan la confianza en el sistema financiero. Durante 2024, los casos aumentaron de forma alarmante, desde plataformas fraudulentas hasta esquemas promovidos por influencers, dejando en evidencia que ni la tecnología ni la reputación son barreras para el engaño.

Según Ipsos, uno de cada seis chilenos ha sido víctima directa de fraude en el último año. A pesar de los esfuerzos de instituciones como la CMF, herramientas como las listas negras de empresas no reguladas siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque no basta con informar; se necesita capacitar y conectar mejor a las personas con los recursos disponibles.

Es momento de ir más allá de las advertencias. Promover iniciativas conjuntas entre empresas tecnológicas, el sector financiero e incluso los medios de comunicación podrían ser clave para enfrentar este problema. Una alianza que impulse la educación financiera como herramienta central de prevención y refuerce la capacidad de las personas para identificar y evitar fraudes aportaría valor tangible a la sociedad. Solo así lograremos mitigar esta amenaza creciente y proteger a los ciudadanos de caer en engaños cada vez más sofisticados.

Vicente Rotman

Cofundador y CTO de Zesty