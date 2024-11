Pesimismo ideológico

Cartas

Señor Director:

Resulta raro tratar de comprender el ataque del Presidente Gabriel Boric a los empresarios cuando desde el otro lado vemos situaciones poco claras y de mal manejo.

En el plano rural, por ejemplo, las paralizaciones administrativas ejecutadas en forma arbitraria e ilegal no ayudan ni incentivan a invertir. La necesidad de sacar un proyecto de permisología va en ese mismo sentido. Nadie quiere invertir ni se anima a presentar proyectos en un país donde no existen certezas o reglas claras.

Tampoco ayuda mucho, y no se trata de tener piel sensible, que cada vez que puedan traten a los empresarios de “ladrones”. Menos ayuda que los impuestos sean de los más altos y éstos no se vean reflejados en mejoras para la ciudadanía.

En el debate del crecimiento, donde se pueden encontrar cientos de peros para explicar por qué el país no crece, tampoco ayuda no ejecutar una crítica. Hoy la autoridad debe entender que las críticas no van enfocadas a algo ideológico, sino a tratar de abrirle los ojos para que vea que más allá de su mirada. Puede haber opiniones que no está considerando y son necesarias para una autocrítica.

La situación es simple: o no está leyendo bien la situación, o sus asesores no le dicen la verdad o su poca visión y la falta de verdad en sus cercanos lo tienen con un mal diagnóstico. Sea el que fuere, el único que pierde es Chile.

Patricio Álvarez P.

Presidente Chile Rural A.G.