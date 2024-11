Profesionalización de los family offices

Cartas

Señor Director:

Los family offices se han visto impulsados en la última década por el recambio generacional, el que estaría jugando un rol esencial en la transformación que están experimentando en Chile y el mundo. Las nuevas generaciones, a menudo sub 35, aportan naturalmente una visión moderna que integra conceptos muchas veces desconocidos por las generaciones anteriores, como sustentabilidad, impacto social y compliance en todas sus áreas.

Este cambio de paradigma no es sencillo, ya que se desarrolla en un entorno regulatorio más exigente. Ante esta realidad y el hecho de que no todos pueden ser expertos en todo o que no todas las nuevas generaciones permanecen vinculadas a los negocios familiares o desarrollan profesiones afines, la profesionalización en la gobernanza de los family offices y de sus empresas, se vuelve esencial. Por otra parte, la diversificación de las inversiones no solo se centra en los activos elegidos, sino que también requiere un análisis cuidadoso de los riesgos asociados a las jurisdicciones donde se establecen y mantienen los vehículos de inversión. Así, la evolución de estas oficinas contribuirá a generar un ambiente serio y responsable para el desarrollo de los negocios que emprendan tanto a nivel local como global.

Macarena Jaramillo

Asociada Senior de Lathrop, Mujica, Herrera y Diez Abogados