Coca Cola desafía el entorno y su acción toca máximo histórico

Las estadísticas de Coca Cola Company dicen que cada segundo en el mundo se consumen unos 10.000 productos de alguna de sus 200 marcas.

14 % es el alza de la acción que prevé Banchile en los próximos doce meses

La compañía, en la que Warret Buffet figura como el mayor accionista, con un 9,2% de participación, lleva 63 años ininterrumpidos repartiendo dividendos. Para graficar el progreso de la empresa basta mirar la rentabilidad que Berkshire Hathaway -el fondo de Buffet- ha tenido desde que ingresó al accionariado en 1988. Desde esa fecha, su participación subió de US$ 1.000 millones a más de US$ 25.000 millones en la actualidad, una ganancia de 2.500%.

La acción de Coca Cola Company se transa actualmente en torno a los US$ 71 en la bolsa de Nueva York, muy cerca de su máximo histórico de US$ 72,5 logrados en abril pasado. De las 26 corredoras de bolsa que siguen a la compañía en Bloomberg, 22 tienen una recomendación de compra para el papel, mientras solo 4 apuestan por mantener a los valores actuales.

Los analistas que siguen a la compañía dicen que uno de los grandes méritos de la firma ha sido saber enfrentar una ola de impuestos, políticas restrictivas y “mala prensa” hacia las bebidas azucaradas y carbonatadas, que, respondiendo a las tendencias de alimentación saludable, ha terminado por “demonizar” el consumo de estos productos. A esto se suma el boicot que ha sufrido la marca en algunos mercados, como México, Dinamarca y países de Centroamérica en rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump.

Una anécdota que grafica las dificultades que ha enfrentado Coca Cola en los últimos años fue protagonizada por el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. Con 690 millones de seguidores en Instagram, el mundo vio cómo el deportista rechazaba una Coca Cola en la conferencia de prensa tras un partido de la Eurocopa 2020 en Budapest. ¡Agua!, ¡Coca Cola, no!, dijo Cristiano, conocido por su estilo de vida saludable, al retirar la botella de la bebida de su mesa.

Lo que muchos no sabían, es que el agua que bebió el futbolista ese día también era fabricada por Coca Cola, que ha logrado diversificar notablemente su cartera de productos a nivel mundial, apostando por bebidas funcionales, energéticas, café, jugos y aguas minerales.

Menor dependencia de EEUU

En abril, JPMorgan elevó su precio objetivo para las acciones de Coca-Cola a US$ 78 por acción para finales de 2025, frente a los US$ 74 anteriores. ¿El motivo? La solidez de la compañía ante la creciente incertidumbre en torno a los aranceles y la geopolítica.

Según JPMorgan, la amplia presencia geográfica de Coca-Cola —donde EEUU representa solo el 17% del volumen total— permite a la empresa compensar las caídas en unas regiones con buenos resultados en otras.

El modelo de negocio de Coca Cola Company es otra de sus fortalezas. Mientras la compañía, con sede en Atlanta, Estados Unidos, se encarga del diseño, marketing y formulación de productos, son miles de embotelladoras independientes alrededor del mundo quienes los fabrican, permitiendo tener una red flexible y competitiva en costos. Estas compañías -en Chile son Andina y Embonor- pagan anualmente royalties por el uso de las marcas a su matriz, la que en el primer trimestre de este año tuvo ingresos por US$ 11.100 millones y utilidades que superaron los US$ 3.300 millones.

Por áreas geográficas, los ingresos en Norteamérica crecieron un 3% hasta los US$ 4.361 millones, mientras que en la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África) aumentaron un 1% hasta los US$ 2.657 millones, en Latinoamérica se redujeron un 3% hasta los US$ 1.477 millones y en Asia Pacífico cayeron un 4% hasta los US$ 1.421 millones.

Impacto de la guerra comercial

Sobre el impacto de la guerra comercial, JPMorgan dijo en su último informe que los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio importados en Estados Unidos podrían impactar si los embotelladores trasladan el alza a los consumidores. “La empresa ayuda a los embotelladores a mitigar estos efectos mediante su equipo de adquisiciones compartidas, y también puede priorizar otros tipos de envases si el aluminio se encarece”, señaló la corredora.

Una de las corredoras locales que sigue la acción de Coca Cola Company es Banchile. La semana pasada emitió una recomendación de compra e incorporó a la acción entre sus papeles internacionales favoritos, junto a Walmart, Alphabet (Google), Eli Lilly y Microsoft.

Sobre la acción de Coca Cola, Banchile destaca que la compañía tiene a favor su diversificación geográfica y de productos. “Está presente en categorías como bebidas carbonatadas, aguas, jugos, cafés y bebidas energéticas. Las bebidas gaseosas representan aproximadamente el 70% del volumen de ventas, mientras que cerca del 60% de sus ingresos provienen de fuera de Norteamérica, reflejando su fuerte presencia internacional”, señalan desde la corredora.

Banchile tiene un precio objetivo para Coca Cola Company de US$ 81,7, lo que ofrece un retorno potencial del 14% respecto al precio actual de la acción. Además, dicen en Banchile, sus indicadores de precio/utilidad y valor/Ebitda se encuentran en niveles menores a su promedio de los últimos tres años.

La corredora espera un crecimiento de entre 5%-6% para Coca Cola en 2025, respaldado por una expansión de la demanda en mercados emergentes, sumado a una aún mayor diversificación de productos para depender cada vez menos de bebidas carbonatadas.