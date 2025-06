Gesca+, la plataforma que busca mejorar la gestión de camas hospitalarias con inteligencia artificial

La gestión eficiente de camas hospitalarias es uno de los principales cuellos de botella del sistema de salud público. Para buscar una solución al problema, la startup chilena Tecsabi desarrolló Gesca+, una plataforma basada en inteligencia artificial (IA) para mejorar la asignación de camas, con la que acaban de adjudicarse $ 134 millones de Startup Ciencia de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

Tecsabi fue fundada en 2024 por la ingeniera informática y doctora en Ciencias de la École Polytechnique, (Francia), Carla Taramasco, como un spin off de la Universidad Andrés Bello, con la idea de aplicar tecnología en el ámbito de la salud.

“Uno de los grandes dolores de los hospitales es cómo administrar los recursos que son escasos y, por supuesto, uno de esos son las camas. Entonces, decidimos atacar este problema para optimizar la gestión para mejorar la administración y la experiencia del paciente”, comentó.

Desarrollaron una plataforma web con distintos módulos que centralizan información fragmentada de centros hospitalarios -como registros clínicos, correos, formularios y WhatsApp- para dar recomendaciones a través de un algoritmo con inteligencia artificial.

El sistema, explicó, asiste a enfermeras y gestores en la toma de decisiones en la priorización y asignación de camas -desde básicas hasta de alta complejidad- y se hace cargo de gestionar el ciclo completo del paciente, desde su admisión al hospital hasta el alta médica. También puede recomendar qué tipo de cama utilizar para cada paciente.

“Cada una de esas etapas en este gran proceso es lo que estamos apostando a reducir, mejorar y optimizar. ¿Y por qué eso es un problema? Porque eso impacta también en lo que hemos escuchado muchísimas veces en nuestro país: las listas de espera”, afirmó.

Expansión

Por ahora, están en fase de pruebas en el Hospital las Higueras de Talcahuano a través de un desafío de innovación de Corfo. Taramasco señaló que la idea es avanzar hacia las siguientes fases y que este sea el primer recinto que tenga su solución completamente integrada.

Comentó que los recursos de Startup Ciencia los destinarán a escalar su solución hacia más recintos hospitalarios, pero también robustecer la capa tecnológica de Gesca+.

“Vamos a ajustar el desarrollo de los modelos a nuestra realidad nacional, que es muy importante, porque muchas veces lo que nos ocurre es que trabajamos en inteligencia artificial con data que no es nuestra, que no es de nuestro país, que no refleja nuestra realidad. Y ahí hay un gran desafío que tenemos en en poder construir registros o corpus que sean adecuados”, adelantó.

Agregó que ya cuentan con interés fuera de Chile para adoptar su solución y que están en conversaciones con algunos hospitales de Panamá.