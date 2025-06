Fiscal del Caso Factop-Audios y suspensión a LarrainVial: “No se fijaron clases de ética, hubo una reparación concreta y amplia de las víctimas"

Fue una decisión que sorprendió al mercado. El miércoles 18 de junio, el Cuarto Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público, encabezado por el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, para suspender el proceso penal a los ocho personeros de LarrainVial (LV) imputados por el Caso Factop.

La salida alternativa contempló una serie de condiciones, como no ser formalizados por un nuevo delito, firmas mensuales y bimensuales ante Carabineros, y concretar la recompra del 80% de las cuotas de la serie B del fondo Capital Estructurado I, como medida de reparación.

De cumplirse los requisitos, la causa para los ejecutivos de LV se archivará y no existirá condena, además de que no se registrará en el certificado de antecedentes.

Si bien los imputados contaban con atenuantes de importancia para el Ministerio Público, como irreprochable conducta anterior y la colaboración con la investigación, el acuerdo reparatorio fue determinante para alcanzar la suspensión.

“Lo que se dio cuenta ante la Fiscalía es que LarrainVial Activos, a partir de diciembre de 2024, había negociado la recompra de cuotas por un total de $ 3.258.625.978, o sea, casi US$ 3,5 millones. Por tratarse de un fondo, esta fue la forma más rápida y efectiva (de reparación)”, sostuvo el fiscal Araya a DF.

- Cuando LV anunció la reparación, usted criticó que solo se realizaba tras revelarse la formalización. ¿Qué cambió?

- Lo que teníamos a la vista en diciembre pasado era distinto a lo que tenemos hoy. Era bastante limitado en número de personas y con montos menores.

- Pero la reparación fue solo para los aportantes de la serie B. ¿Por qué se dejó fuera a la serie A?

- No aportaron dinero, estos ya eran acreedores de Antonio Jalaff y/o de Inversiones San Antonio desde hace bastante tiempo. Al menos conocían el mal estado de los negocios (de Jalaff), podían tener una mejor información respecto de esa situación y de la posibilidad de pago. Hay una asunción un poco distinta a la gente de la serie B del resultado que podía tener el fondo. Tampoco podemos transformar el proceso penal en un cobro de dinero.

Responsabilidad

Pese al ruido que generó, Araya defendió la salida alternativa. “Es un avance en la causa, porque queda suspendida la situación de un tercio de los imputados del caso”, añadió.

- ¿La medida los exime de culpa?

- Una suspensión condicional no implica la admisión de culpa. Eso se reserva para otra etapa procesal, como un juicio abreviado. Si se cumplen las condiciones, se extingue la responsabilidad criminal y se puede producir un sobreseimiento definitivo, pero no por la letra A, del artículo 250 del Código Procesal Penal, que dice que los hechos no son constitutivos de delito.

- En entrevistas y durante la formalización, el Ministerio Público consideró bastante grave el actuar de los ejecutivos de LarrainVial.

- Los delitos por los que se formalizó son graves. La suspensión no cambia eso ni lo que se señaló en cuanto a la participación. Esto nos evita llegar a juicio respecto de ellos, y a ellos tener que defenderse respecto de las imputaciones. Aquí no se fijaron clases de ética ni algún otro tipo de salida, hubo una reparación concreta y bastante amplia de las víctimas que fueron afectadas por estos hechos.

- ¿Cuál fue el cálculo de pena para los personeros de LarrainVial?

- En ambos casos las penas partían en tres años y un día, a cinco años y un día, presidio menor en su grado máximo. Si se aplican las dos atenuantes (irreprochable conducta anterior y colaboración) y se baja solo un grado cada una de las penas, quedan dentro del margen de máximo tres años y un día (uno de los requisitos para optar a suspensión).

- Pasar de una posible condena de tres años y un día de presidio, a firma mensual y bimensual para los imputados, por un año, se puede ver como un cambio drástico.

- Son situaciones distintas. Las condenas con remisión condicional (sustitutivas del encarcelamiento) son con firma también y sin ningún otro requisito, no se imponen obligaciones de indemnizar. Creo que ahí hay un poco de desconocimiento de la opinión pública, porque en una condena de esa naturaleza, las personas tendrían que haber iniciado probablemente una demanda civil para llegar a un resultado de reparación.

- ¿Por qué se consideró colaboración en la investigación por parte de los imputados de LV?

- En sus declaraciones, los directores reconocieron la actividad que desarrollaron en el proceso de creación y estructuración de este fondo. Su versión nos permitió esclarecer, quizás en términos negativos para ellos, su participación en los hechos (constitutivos de delito). Eso permitió compararlo con la normativa y con una serie de otros antecedentes que había en la carpeta y estimar que había fundamentos para formalizar. Eso es una colaboración.

- ¿Y los otros imputados?

- Manuel Bulnes, por ejemplo, en su segunda declaración entregó su teléfono, lo que nos permitió acceder a la versión completa del chat “Convertible Financiam” (sic), que es un chat muy importante y del cual solo teníamos partes. Nos permitió, incluso hasta hoy, poder trabajar con ese antecedente.

Lo que viene en el caso

- ¿Dónde quedará el foco ahora?

- Tenemos que ir resolviendo la situación de algunos imputados. Los que estaban en condiciones de ser suspendidos condicionalmente, tuvieron esa salida alternativa.

- ¿Negocian más suspensiones?

- Eso es privado entre el Ministerio Público y las defensas. Eventualmente podremos tener juicios abreviados, en un tiempo no muy largo. Si es que quedara alguna posibilidad de salida alternativa, también se va a plantear.

- ¿Habrá juicio oral?

- Tenemos claridad de que las personas que aparecen en el audio, que fueron grabadas en esa conversación (Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos), son las que van a ir a juicio oral. La intención de la Fiscalía es que pronto se cierre la investigación para poder presentar la acusación en contra de esos imputados.