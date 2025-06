SQM sin Codelco ¿que pasaría si se cae el acuerdo?

En medio de cambios en la cúpula de la minera no metálica, se mantiene la incógnita sobre el futuro de la firma si el acuerdo con la estatal no se concreta.

El acuerdo de asociación entre SQM y Codelco se ha ido complicando. La cuenta atrás para la firma final comenzó y no se han conseguido dos cosas relevantes para poder sellarlo: la aprobación del regulador chino y la consulta indígena que realiza actualmente Corfo con las comunidades originarias de San Pedro de Atacama.

A eso se sumó en los últimos 45 días un nuevo factor, el político. El acuerdo se metió en el corazón de la campaña presidencial, con divisiones entre los candidatos. Sin ir más lejos, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ya anunció que quiere revisarlo.

Justo en el momento en que el tema sube de tono y parece complicarse para la minera no metálica, Julio Ponce anuncia su salida de las sociedades Cascadas y el traspaso de poder de gestión y patrimonial a su hija Francisca Ponce, precisamente también una semana después de un cambio trascendental en el directorio de SQM, con el ascenso de Gina Ocqueteau a la presidencia.

Si bien todos los cercanos a la compañía han dicho que estos movimientos no tienen que ver con el contrato de SQM, Ponce lo habría deslizado entrelíneas en la declaración pública dada a conocer este jueves al mediodía: “Siempre me ha movido el bien de la compañía y sus trabajadores”, bien que podría verse perturbado si el tema toma ribetes políticos y amenaza con hacer caer el acuerdo.

Ante ello, Ponce salió a escena, señalando: "ya no seré protagonista de esta historia".

La pregunta que queda abierta ahora es, qué va a pasar en el escenario en que el acuerdo entre SQM y Codelco termine.

SQM sin Codelco

A pesar de que al interior de la compañía están seguros de que el acuerdo va a salir adelante, ya tienen un plan. Un alto ejecutivo de la minera reconoció que a pesar de ese lamentable caso, ellos siguen buscando activamente otras oportunidades de negocio y tienen proyectos en Australia.

“Tenemos que seguir operando … seguir mejorando los procesos como siempre lo hemos hecho … lo único que no podríamos hacer es desarrollar el proyecto salar futuro”, señaló. “En todos los escenarios debemos operar”, añadió.

En ese escenario, desde la compañía en el corto plazo no ven un impacto demasiado relevante, esto gracias a que tienen un contrato hasta el año 2030, por lo que no vislumbran problemas legales, ni financieros. Ahora bien, reconocen que desde un punto de vista operativo, no seguir con el proyecto Salar Futuro es muy malo para el desarrollo del Salar a partir del año 2031.

Los analistas de la compañía siguen de cerca este escenario que no dejó de ser una pregunta en la última conferencia de resultados del primer trimestre que se realizó recientemente. La respuesta de la empresa ante la pregunta de una posible caída del acuerdo, fue de optimismo ante un buen acuerdo, cuentan fuentes del mercado.

“La empresa no ha dicho cuál es su plan de relevo, pero uno puede deducir, por su trabajo, cuál sería”, comentó el analista del Bci, José Ignacio Pérez. “El plan que la empresa no ha explicitado, pero que se ha venido haciendo, es diversificar geográficamente sus operaciones de litio”, complementó.

Si bien está con un objetivo de avanzar en incrementos de producción en el Salar de Atacama, en línea con lo comprometido en el acuerdo con Codelco, “la empresa no está yendo necesariamente más allá, solamente está cumpliendo con lo pactado”, señaló el analista.

Eso sí, está avanzando en inversiones en Australia y China en el segmento de litio, y está buscando y explorando otros lugares, otras zonas geográficas para poder seguir desarrollando su negocio del litio, “la empresa está convencida, que es el negocio que en el futuro le va a generar mayor Ebidta, mayor generación de flujo de caja (...) Entonces no ha dicho cuál es el plan, pero está claro cuál es, al menos para el mercado”, concluyó Pérez.

En su análisis, en caso de que se caiga el acuerdo, el analista esperaría que la acción reaccione a la baja. Luego va a pasar una fase de discusión de qué ocurriría entonces. Después una fase más bien especulativa, ya que puede demorar lo que tarde en la negociación con un eventual nuevo Gobierno. En ese caso, si las condiciones son mejores para la empresa, la acción podría repuntar.

Por otra parte, el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán, no ve un impacto significativo en el precio de la acción de SQM en el corto plazo. “El precio de la acción de SQM ha caído fuertemente producto de la caída del precio del litio. No es que la empresa esté dejando hacer algo o el precio de la acción esté muy influenciado por el precio o por el acuerdo con Codelco”, señaló Guzmán.

En medio de esta incertidumbre y escenarios posibles, lo cierto es que SQM parece tener un viraje a un triunvirato femenino. Francisca Ponce a la cabeza, Gina Ocqueteau en la presidencia, y Catalina Silva como gerenta general de Cascadas. Tres mujeres para negociar si las cosas se ponen más complejas, lo cual demuestra que Julio Ponce sigue leyendo bajo el agua.