"Reducción de pensiones" y "realismo mágico": las críticas del equipo de Jara al programa de Kast

Según planteó el economista Nicolás Bohme, el aporte al seguro social que el exdiputado propone eliminar “es el que va a permitir que en enero suban las pensiones de 1,4 millón de jubilados en el país”.

Por: Rossana Lucero

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 13:55 hrs.

<p>Crédito: Julio Castro</p>

Crédito: Julio Castro

