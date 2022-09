Reconocimiento de los eSports como un deporte

Cartas

Señora Directora:

El informe Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026, publicado recientemente por PwC, confirma entre otras cosas la profunda irrupción que han tenido los videojuegos e eSports en nuestra sociedad. Lo anterior, puesto que los ingresos a nivel mundial por materia de videojuegos alcanzaron los US$ 235,7 billones y se estima que el número se elevará a US$ 321,1 billones para 2026.

Si bien entre China y EE.UU. se reparten alrededor de la mitad de los ingresos por materia de videojuegos e eSports, el informe nos señala que otras naciones tienen mucho espacio para crecer.

En este contexto, se hace más necesario que nunca que el Ministerio del Deporte acoja nuestra solicitud y reconozca formalmente a los eSports como una actividad de naturaleza deportiva, tal como ya lo ha hecho de cierta manera el Comité Olímpico Internacional al organizar Series Virtuales de sus Juegos Olímpicos.

Ello, además de permitirnos desarrollar y fomentar esta notable actividad, dará espacio a regular y trabajar en los desafíos que de ella emanan.

Gabriel Halpern

Manager de Tax & Legal PwC Chile